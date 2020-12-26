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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

محافظ الغربية: انفراجة كبيرة عقب رصف طريق سكة المحلة بطنطا

السبت 26/ديسمبر/2020 - 08:29 م
محافظ الغربية
محافظ الغربية
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن المواطن في المحافظة سيشعر بانفراجة كبيرة عقب الانتهاء من رصف طريق سكة المحلة بطنطا والذي يعتبر محورًا أساسيًا يربط بين القادم من المحلة ومتجهًا إلى ميدان المحطة بطنطا.

جاء ذلك خلال الجولة التي أجراها المحافظ يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ لتفقد أعمال بدء الرصف بشارع سكة المحلة بطنطا.

وأوضح نائب المحافظ، أن المحافظة أزالت الأكشاك وجميع صور التعديات بهذا المحور الحيوي، تمهيدًا لرصفه خلال شهر يناير المقبل عقب انتهاء شركات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز من أعمالهم والتي تمت خلال فترة ليست بالقصيرة نظرًا لحجم البنية التحتية بالشوارع المحيطة.

كما تفقد المحافظ ونائبه أعمال الرصف النهائية بمنطقة الإستاد، حيث تابعا وضع طبقة الأسفلت في عدد ٢٣ شارع خلف مديرية الزراعة.

وأشاد المحافظ بعملية الرصف ووجود بلاعات لصرف الأمطار في كل شارع، موجهًا بسرعة تركيب البلدورات لإعطاء الشكل الجمالي لتلك الشوارع.

وفي نهاية الجولة، تفقد المحافظ ونائبه أعمال رصف شارع الإسكندرية والذي يربط بين الطريق السريع للقادم من الإسكندرية ومتجهًا إلى ميدان المحطة والسيد البدوى.

يُذْكَر أن محافظة الغربية تنفذ هذا العام أكبر خطة رصف في تاريخ المحافظة بإجمالي ٥٤١ شارع في جميع مدن المحافظة.

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