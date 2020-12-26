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سياسي

«حياة كريمة» تسدد قيمة التصالح لـ47 أسرة فى الشرقية

السبت 26/ديسمبر/2020 - 09:05 م
حياة كريمة
حياة كريمة
صقر محمد
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أعلنت مؤسسة "حياة كريمة"، اليوم السبت، تنفيذ أعمال مبادرة "التصالح حياة" بمحافظة الشرقية، حيث عملت على استقبال وفحص كل الأوراق والحالات المستحقة للدعم في دفع مبلغ جدية التصالح في البناء المُخالف على أراضي الدولة.

وتركزت أعمال المبادرة في 6 مراكز بالمحافظة، وهم: الحسينية، أبوكبير، الإبراهيمية، الزقازيق، هيهيا، أولاد صقر، سددوا فيهم جدية التصالح لـ47 أسرة مستحقة لشروط المبادرة، بالتعاون مع مؤسسة "صناع الخير" وبحضور نائب المحافظ وأعضاء البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.

جدير بالذكر أن مبادرة "التصالح حياة" سبق وأطلقتها مؤسسة "حياة كريمة" في سبتمبر الماضي لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل، من خلال المساهمة في دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية في التجمعات الريفية المستهدفة.

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