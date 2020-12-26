مراكز شباب نصر النوبة تحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم

نظمت مراكز شباب (مدينة نصر النوبة - الريقة - الدر وتنقالة - الشهيد عبد المنعم رياض - العرب بالمالكي) التابعين لمديرية الشباب والرياضة بأسوان، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة.وشارك في الاحتفالية 32 عضوا من ذوي القدرات، بالاضافة لـ15 من ضيوف اليوم و16 عضوا من أهالي ذوي القدرات والهمم.