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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

«زعل وغضب مني».. كواليس أزمة «حليم-السندريلا» بسبب مايوه

السبت 26/ديسمبر/2020 - 08:18 م
السندريلا
السندريلا
وائل توفيق
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ظهرت الفنانة سعاد حسني في إحدى جلسات التصوير الخاصة بفيلم "الثلاثاء" وتم الترويج للفيلم بهذه الصور في الصحف والمجلات وقتها.

كانت مجلة "الرأي العام" نشرت تقريرًا عام 1962 عن الأزمة التي أحدثها جلسة التصوير بين الفنانة سعاد حسني والفنان عبد الحليم حافظ.

وتسببت جلسة التصوير في نفور بين عبد الحليم وسعاد بعد ظهورها بالمايوه، وعلى الرغم من عدم وجود علاقة بين الثنائي، جاء في التقرير" أن الأمر سبب صداعًا للفنان عبد الحليم حافظ، الذي تعشقه ملايين المراهقات وعلى الرغم من أغانيه المتحررة التي تلتهب نارًا وغرامًا".

وصرحت سعاد حسني وقتها، بأن ظهورها بالمايوه كان من أجمل بكثير من فنانات الإغراء اللاتي يظهرن به على شاشة السينما، لكن هذا الظهور تسبب في غضب وحزن الفنان عبد الحليم حافظ.

وتحدث الإعلامي مفيد فوزي عن علاقة "السندريلا" و"حليم"، وقال أثناء ظهوره في برنامج "نظرة" على شاشة قناة "صدى البلد": "سعاد حسنى كانت الحب الحقيقي في حياة عبد الحليم، وعبد الحليم كان يراقب السيارات التي تركن أمام بيتها، من فرط غيرته، وأكثر شيء كان يؤلم سعاد حسنى هو خصام عبد الحليم حافظ، وكان يعطى الراديو أولوية خاصة حتى ظهر التليفزيون وكان يهتم بفنه وتطويره اهتماما خاصا حيث إنه رفض إعلان زواجه من سعاد حسنى وقال فنى أولى".

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