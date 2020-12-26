الدبلوماسى.. قصة تشيخوف الساخرة

الكاتب الجيد يتعمد إبهارك وكسر المعهود عنه لديك، لذا يباغتك من حيث لا تدري، إما في فكرة الموضوع، أو في حبكته أو نهايته، أو في اختيار لون غير مألوف عنه في الكتابة، وهذا ما فعله الأديب العالمي تشيخوف في قصته الشيقة الدبلوماسي، التي يجعل أنفاسك متلاحقة من كثرة الضحك، على غير المعتاد، فمن المعروف أن تشيخوف ليس كاتبًا ساخرًا، فهو من نوعية الكتاب الفلاسفة الذين يريدون نشر أفكارهم ذات القيمة الإنسانية بعيدًا عن الكوميديا، أو السخرية، أما في الدبلوماسي فكان الأمر مختلفًا، تبدأ القصة من موت أنا لفوفنا كونفاليدا، زوج المستشار صاحب المقام الرفيع، حيث اجتمع حولها أقاربها، إيفانتش صدق المستشار وزوجه وبعض الجيران، فقالت زوج إيفانتش لا بد للمستشار أن يعرف رغم أنهما منفصلان تقريبًا، فلقد رأيته يستميحها عذرًا حتى تعفو عنه بعد أن خانها مع امرأة أخرى، لذا عليك يا إيفانتش أن تذهب إليه وتخبره بوفاتها، ولكن دون أن تصدمه. فليكن الأمر تدريجيًا.ينتقل بنا تشيخوف إلى إيفانتش، وهو جالس أمام المستشار في مكتبه، يريد أن يخبره عن وفاة زوجه بطريقة غير مباشرة، فيقول له لو إن ليس لي زوجه لارتحت ودخلت بيتي دون نكد أو منغصات، ليتك بدون زوجه، كيف تتحمل هذه المرأة، طلقها أنها نقدية، فيجد ردًا قاطعًا من المستشار بأنه يحبها، فيقول بالأمس وجدتها تتشاجر مع الجيران كيف تتحمل طول لسانها فيرد المستشار بأنه يحبها، فيقول إيفانتش المرحومة كانت سليطة اللسان، فينزعج المستشار ويقول هل ماتت زوجتي؟ فيقول إيفانتش ليتها ماتت، لكنها لم تمت كلنا سنموت اليوم أو غدًا، فيرد المستشار ويقول ولكنك قلت المرحومة، فيرد إيفانتش لم أقل، رجاء لا تهدر الوقت هيا لنذهب إلى بيتك لتحضر القداس، فيقول المستشار منزعجًا أي قداس؟ هل ماتت زوجتي يا إيفانتش؟فيقول: لم تمت أقصد نذهب سويًا لتطلقها، لم تمت لقد رأيتها اليوم رحمها الله تصيح في الشارع، فيبكى المستشار على زوجته ويقع مغشيًا عليه، فيتركه إيفانتش ويرجع إلى زوجه والنسوة اللواتى حول أنا لفوفنا ويقول لمحت له بالقول مجرد تلميح فسقط مغشيًا عليه ارسلوا غيرى.ربما يعتقد البعض أن هذه القصة تافهة وأنها تخلو من الفكرة أو العظة المعتادة لدى تشيخوف وهذا غير صحيح، فالقصة تبدأ من الموت، وتمر بالخيانة ثم الندم ثم المودة ثم ضيف الأفق، وسوء التصرف ولكن كل هذا في إطار كوميدي شائق.