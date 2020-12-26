أحمد حجازى: 800 مليون جنيه أرباح شركات «القابضة للأدوية» خلال 2019-2020

■ ما الخطوط العريضة لأداء الشركات التابعة خلال العام المالى الأخير وتأثيره على مؤشرات العمل بشكل عام؟

■ كيف أسهم دعم الوزير هشام توفيق فى تحسين نتائج عمل الشركات؟

■ هل استفادت الشركات من زيادة مبيعات الأدوية بسبب جائحة كورونا؟

■ ما خطتكم لتطوير خطوط إنتاج الشركات؟

■ كيف يسهم مشروع التحول الرقمى فى تطوير الشركات؟

■ هل تنفيذ خطة تطوير المصانع سيتم عبر التمويل الذاتى للشركات؟

■ هل هناك مفاوضات مع البنوك لتخفيض نسبة الفائدة المقدمة لتنفيذ خطة التطوير؟

■ ماذا عن خطة الاستفادة من الأراضى والأصول غير المستغلة فى الشركات؟

■ هل تتم مراجعة عقود الشركات العالمية مع شركات الأدوية التابعة؟

■ كيف استطاعت الشركة زيادة طاقتها الإنتاجية رغم تأثيرات أزمة كورونا؟

■ شركات القابضة للأدوية بما لها من تاريخ عريق هل تحتاج إلى تمويل إضافى للبحث العلمى ولتوطين صناعة المستحضرات فى مصر بدلًا من استيرادها؟

■ كيف تأثرت صادرات الأدوية المصرية بأزمة فيروس كورونا؟

■ ما تفاصيل خطة تطوير شركة النصر للأدوية؟

■ هل يؤثر نقل شركات التجارة لهيئة الشراء الموحد على الإيرادات المجمعة للشركات؟

ماذا عن تطوير البحث العلمى لشركات الأدوية؟

كشف الدكتور أحمد حجازى، رئيس الشركة القابضة للأدوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن نجاح الشركات التابعة فى جنى أرباح ٨٠٠ مليون جنيه خلال العام المالى ٢٠١٩٢٠٢٠، متجاوزة بذلك موجة خسائر سابقة تقدر بـ٥٠٠ مليون جنيه.وأضاف فى حواره لـ«الدستور» أن الشركات كانت تعمل على مدار ٢٤ ساعة، لتوفير الأدوية الداعمة لعلاج كورونا.وأوضح «حجازى» أن الشركة القابضة بشركاتها التابعة حققت ٢٠٫٥ مليار جنيه حجم إيرادات مقابل ١٦٫٩ مليار جنيه العام المالى السابق بنسبة نمو ٢١٪ فى ظل انكماش السوق العام للدواء فى الفترة الأخيرة.وأشار إلى أن الشركات لديها خطة تطوير لخطوط الإنتاج والتصنيع بتكلفة إجمالية تبلغ ١.٧ مليار جنيه، مؤكدًا أن الشركة القابضة للأدوية وشركاتها التابعة تعمل على دعم الدولة والمواطن المصرى فى توفير الأدوية الاستراتيجية، موضحًا أن هناك خطة لتطوير صناعة الخامات الدوائية لتوفير لوازم التصنيع.وأكد أن هناك دعمًا كبيرًا للغاية من القيادة السياسية فى حل الأزمات التى تواجه خطة تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة والأراضى المملوكة للاستفادة منها فى تمويل خطة التطوير.- العام المالى المنتهى فى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ كان مليئًا بالتحديات، لأننا إحدى أذرع الدولة المهمة فى التصدى لجائحة كورونا، كما أن شركاتنا، فى هذه الفترة، كانت تعمل على مدار ٢٤ ساعة، وفى ظل قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن منح إجازات استثنائية للعمال الذين يعانون من أمراض مزمنة والعاملات اللاتى يراعين أطفالهن، احترمنا تلك القرارات ومنحنا المستحقين ما يلزم من إجازات.أود أن أتقدم بالشكر لكل أبنائنا وزملائنا من العاملين فى جميع الشركات، نظرًا لأنهم كانوا على قدر المسئولية بشكل كبير، حيث إننا كنا نعمل على مدار ٢٤ ساعة، وحصلنا على التصاريح المطلوبة من الدولة فى ذلك الوقت لنقل العمال فى فترات حظر التجوال، حيث قمنا بتوفير جميع وسائل الإنتاج المناسبة.بالنسبة لمجموعة الأدوية الداعمة لعلاج كورونا، فنحن كشركات قمنا بالتواصل مع هيئة الدواء بشكل مباشر وهيئة الشراء الموحد فى آن واحد لتوفير كميات كبيرة، والتى كانت مطلوبة من الهيئتين بشكل قوى، ونجحنا فى تسليمها، وبفضل الله استطعنا أن ندعم مواطنينا بالأدوية المطلوبة.العامل المصرى هو الداعم الحقيقى للصناعة، سواء فى قطاع الدواء أو القطاعات الأخرى، ونحن بدون العمال لا نستطيع أن نصل إلى هذه المكانة التى وصلنا إليها الآن، والأرقام تثبت ذلك، حيث كان إجمالى الخسائر فى الشركات التابعة لنا فى العام المالى ٢٠١٦٢٠١٧ يقدر بنحو ٥٠٥ ملايين جنيه خسائر مجتمعة، وفى العام المالى ٢٠١٧٢٠١٨ انخفضت هذه الخسائر لتصبح ١٢٨ مليون جنيه فقط، وفى العام المالى ٢٠١٨٢٠١٩ تعدينا حاجز الخسائر، ووصلنا إلى ربحية نحو ٣٨٣ مليون جنيه، أما فى العام المالى المنتهى فى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ حققنا ربحية نحو ٨٠٠ مليون جنيه، وبالتالى فنحن تجاوزنا خسائر ٥٠٠ مليون جنيه إلى أرباح ٨٠٠ مليون جنيه، وبهذه المناسبة أتقدم بالشكر لأعضاء مجلس الإدارة ووزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، لدعمه المستمر لمجلس الإدارة.- الدعم تمثل فى جميع الأمور الخاصة بهيئة الدواء فى إعادة النظر فى تسعير عدد ليس بالقليل من المستحضرات التى كانت تحقق خسائر بشكل كبير، ويتم عقد لقاءات معه مرتين فى الشهر، لتبادل المعلومات والاسترشاد برأيه فيما يخص المشاكل التى تواجهها الشركات، ولهذا أثر كبير جدًا فى دعم الثقة التى أعطاها لنا الوزير، وكانت دافعًا كبيرًا لنا لنستمر فى تحسين النتائج، والتى انعكست على الأرقام الحالية التى حققتها الشركات فى الربحية، وبالنسبة للعام المالى المنتهى فى ٣٠ يونيو، فنحن حققنا ٢٠٫٥ مليار جنيه حجم إيرادات مقابل ١٦٫٩ مليار جنيه بنسبة نمو ٢١٪ فى ظل انكماش السوق العام للدواء فى الفترة الأخيرة.- على الرغم من زيادة المبيعات للأدوية الخاصة بكورونا، لكن كإجمالى حجم سوق على مستوى الجمهورية لا بد أن يكون حجم المبيعات انخفض للأدوية والمستحضرات الأخرى، وكانت هناك أعباء مالية تكبدتها الشركات عند توفيرها خامات لـ٦ أشهر، وهذا يعد عبئًا ماديًا على الشركات، ولكن استطاعت الشركات أن تتحمل هذا العبء، وهذا مجهود كبير من الشركات من خلال تأمينها خامات الأدوية المرتبطة بكورونا، حتى لا يحدث بها عجز، وهناك دور مهم من جميع الجهات المصرية والحكومية فى تسهيل إجراءات الاستيراد والإفراج الجمركى عن الأدوية المرتبطة بفيروس كورونا فى وقت الأزمة.ومن النتائج الإيجابية التى تحققت فى ٣٠ يونيو، أنه كان لدينا سحب على المكشوف انخفض بحوالى ٧٥٠ مليون جنيه، علمًا بأننا لدينا شركتان تجاريتان «الشركة المصرية وشركة الجمهورية، ونحن كشركة قابضة حريصون على زيادة دخل العامل، وهذا من واقع أوراقنا وليس كلامًا مرسلًا فقط، حيث إن متوسط أجر العامل فى العام المالى المنتهى فى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ يقدر بنحو ٩٢ ألف جنيه مقابل ٨٠ ألف جنيه عن العام المالى المنتهى فى ٣٠ يونيو ٢٠١٩، وكلما ازداد الإنتاج ازدادت معه حوافز الإنتاج وليست الزيادة التى تطرح على المرتب فقط، وهذا يدل على اهتمامنا بالعمال بشكل كبير.- استمرارًا لأداء دورنا فى دعم الدولة نقوم بتطوير مصانعنا، وفى هذا الشأن شكلنا مجموعة من الاستشاريين ذوى الخبرة فى مجال صناعة الأدوية وعمل تقييم للشركات لتحديد احتياجاتها من أجل تطوير أو تحقيق شرط «GMP».كما عرضنا هذا الهدف على عدد من الاستشاريين وبعض البنوك الوطنية للقيام بأعمال التطوير، ونحتاج إلى تمويل يقدر بنحو مليار و٧٠٠ مليون جنيه لتنفيذ خطة التطوير.كما انتهينا من المناقصة الخاصة بالشركات المعتمدة من قبل هيئة سوق المال، لتقييم المبالغ التى تحتاجها الشركة فى ضوء ميزانيتها، للبدء فى التعامل مع البنوك فى إطار زيادة صادراتنا، خاصة أن أى شركة خارجية تستورد من شركاتنا لا بد أن تتحقق من التزامنا بشروط التصنيع الجيد، وبالتالى يُسمح لنا بالتصدير.والوزير يتابع بشكل مستمر تطور هذا الأمر، كما أن هناك تنفيذًا لمشروعات التحول الرقمى والـ«بى آر بى» برعاية وزارة قطاع الأعمال، وهذا من شأنه أن يساعد مجالس الإدارات ورئيس الشركة فى تحسين آليات اتخاذ القرارات.- الوزارة منحتنا الدعم الفنى فى عمل المناقصة وتمت الترسية على شركات لتنفيذ «البى آر بى»، ويتزامن مع ذلك مشروع تعديل شجرة الحسابات، وتوحيد تسكين الحسابات والنظام المحاسبى، وذلك أنه لا بد من وجود دليل حسابات موحد، والوزارة دعمت ذلك فى جميع شركات قطاع الأعمال، وبدأنا فى تنفيذه بالفعل فى الشركات التابعة للقابضة للأدوية، وسيؤدى ذلك إلى تأسيس ميزانيات دقيقة فى وقت سريع جدًا، وبالتالى نستطيع أن نتخذ الإجراءات والقرارات التصحيحية بشكل احترافى ولا نضطر للانتظار بعد مرور سنوات أو أشهر طويلة، ثم نكتشف أن هناك خطأ، ونحن حاليًا فى سبيلنا للانتهاء من هذا المشروع.- هناك أقسام فى الشركات بدأ تأسيسها بالمجهودات الذاتية، خاصة بعد تحقيق أرباح من العام المالى المنتهى فى ٣٠ يونيو، ولكن الشركات لم تبدأ فى تطوير جميع الأقسام التى تحتاج إلى تطوير، ولكن تلجأ إلى الأقسام الأكثر حاجة إلى التطوير وتبدأ التطوير بها فى حدود المتاح لديها من السيولة، مع عدم الإخلال برأس المال العام، وفى حدود إمكاناتها، لحين الانتهاء من مراجعة الدراسات اللازمة مع البنوك الحكومية حتى تستطيع هذه الشركات استكمال مشروعات التطوير.- الوزير هو من يدير هذا الملف، وهو الذى يمكنه أن يتوصل لاتفاق يضمن به نسبة فائدة مناسبة للعمل بها، من خلال التواصل مع الجهات المانحة للقروض.- فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى مع وزير قطاع الأعمال العام قاما بتذليل هذه التحديات، بمعنى أن قطعة الأرض التى يمكن استغلالها اقتصاديًا أفضل من الاستغلال الحالى يتم عرضها من الوزير على جهات ولجان مختصة، ويعاد الطرح على فخامة رئيس الدولة، لإعطاء الموافقة على تغيير نشاط قطعة الأرض، وبعد الموافقة هناك بعض الأمور الإدارية التى يجب احترامها، من حيث التصاريح والالتزامات التى تقع على هذه الأراضى وكيفية الاستغلال، فهناك لجنة مُشكلة من الوزارة دائمة التواصل، وهى تضم أشخاصًا تم تعيينهم، ويتم العرض على الوزير لإقرار القرار النهائى.هناك لجنة تم تشكيلها من الوزارة دائمة التواصل مع أشخاص تم تعيينهم والعرض على الوزير، حيث إن الشركة القابضة مع الوزارة تتبنى الاستغلال الأمثل لبعض الأصول التى يمكن استغلالها وفقًا للأهمية الاقتصادية لهذه الأصول.- يتم ذلك بشكل مستمر، سواء فى فترة كورونا أو قبل هذه الفترة أو بعدها، عملية إدخال متغيرات على العقود دائمًا موجودة، لما فيها من ضمان لحقوق الشركة المُصنعة التابعة للشركة القابضة والشركة الأجنبية التى تقوم بالتصنيع بموجب ترخيص منها، ولا بد أن تكون التعديلات التى تُطرح على العقود فى مصلحة الطرفين.- نجحنا بمثابرة الإدارة وتكاتف العاملين، فنحن كانت لدينا وحدات إنتاجية تعمل على مدار ٢٤ ساعة لسد احتياجات السوق فى ظل الالتزام بتنفيذ القرارات الصادرة لحماية كبار السن الذين يعانون من الأمراض المزمنة والسيدات العاملات اللواتى يعُلنْ أطفالًا أصغر من ١٢ عامًا، وكان هناك عمال يعملون من خلال ورديات متصلة تتم مكافأتهم بعدد ساعات العمل الإضافى، تقديرًا لتحملهم خطورة العمل فى هذه الظروف، ولا بد أن يكون هذا الدور فى جميع الشركات وليست الشركات الوطنية فقط.- فى خلال الاجتماع الدورى الذى يُعقد مرتين فى الشهر مع الوزير يتم إطلاعه على ما تم إنجازه فى هذا الملف، من خلال قنوات اتصال مفتوحة مع العديد من مكاتب الاستشارات العالمية، ومع بعض الشركات وكبار المستثمرين من القطاع الخاص، وهذا من ضمن الموضوعات التى تناقش دائمًا فى الاجتماعات الدورية مع الوزير، لتحديد التطورات التى حدثت فى هذا الأمر.الوزير يدعم ذلك بشكل كبير، لأن دولة مصر وأسواقها لا بد أن تكون لديها ريادة فى تصنيع خامات الدواء، مثلما كانت لدينا ريادة فى تصنيع الأدوية بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.- التصدير تأثر بالسلب فى فترة كورونا، لأن الدول التى نقوم بالتصدير إليها وعملاءنا الحاليين كانوا فى حاجة إلى الأدوية الداعمة لكورونا، فى الوقت الذى أوقفت فيه الدولة وهيئة الدواء التصدير لجميع الأدوية المستخدمة فى بروتوكولات علاج كورونا مؤقتًا، وهذا يعتبر حقًا وطنيًا وقرارًا حكيمًا جدًا من متخذيه فى ذلك الوقت.يجب علينا أن نؤمن حاجة بلادنا أولًا، وبالتالى أسهم ذلك فى تخزين جميع الشركات التى تعمل فى الأدوية الداعمة لعلاج كورونا، بالتنسيق مع هيئة الشراء الموحد، كميات كبيرة جدًا تحسبًا للموجة الثانية من فيروس كورونا.الدولة تم تأمينها جيدًا فى توفير جميع الأدوية المطلوبة لمواجهة فيروس كورونا، سواء كمنتج نهائى أو خامات، وبالتأكيد أثر ذلك على حجم صادراتنا، إضافة إلى الكساد الذى حدث فى جميع الدول، وعقب تعافى العالم من هذه الأزمة سنعود إلى حجم صادراتنا الطبيعى، أما بالنسبة للتصدير إلى إفريقيا والتسجيل، فالتسجيل مرتبط بوجود «GMP» والتطويرات، والذى ينعكس بالإيجاب على حجم الصادرات، فالتصنيع أهم جزء فى التصدير، ونحن نتحدث فيما يخص أدوية كورونا، والتى تقوم الشركة القابضة وشركاتها بتصنيعها، وهناك بعض الأصناف الأخرى لكورونا ليس من ضمن إنتاج شركاتنا.- شركة النصر للأدوية مثل جميع الشركات تحتاج إلى تطوير، لأنه جرى تأسيسها عام ١٩٦٠، وهى لم تحصل على حقها الكافى من التطوير، ولكن هناك مشاريع تتم دراستها اليوم ونتابعها باستمرار مع الوزير لتطوير صناعة خامات الدواء فى شركة النصر، وبالتالى فإن شركة النصر تحظى باهتمام كبير فى تطوير تصنيع الخامات الدوائية، باعتبارها نواة تصنيع هذه الخامات، ولأنها تختلف عن باقى الشركات، حيث لديها مستحضرات وخامات دوائية، ولكن توفير أماكن لتصنيع الخامات الدوائية يعتبر شغلنا الشاغل مع الوزير فى الفترة الحالية والاستعانة بمكاتب خبرات عالمية متخصصة فى هذا الشأن، كما كان لدينا اجتماع عبر تقنية فيديو كونفرانس مع المكاتب الاستشارية العالمية فى مجال تطوير صناعة الخامات الدوائية.- من الطبيعى أن يؤثر ذلك على الإيرادات المجمعة للشركات، نظرًا لنقل الشركة بمكسبها، فالمصرية للأدوية منذ ٣ سنوات حققت خسائر نحو ٦٥٠ مليون جنيه، وفى هذا العام حققت أرباحًا نحو ٢٠٠ مليون جنيه، ولكن لا بد أن نحترم قرارات الدولة، لأن الشركة المصرية تحت مظلة الشركة القابضة المملوكة للدولة، وتحت مظلة الشراء الموحد المملوكة أيضًا للدولة، وليس لدينا أى اعتراض على نقلها احترامًا لمتخذى هذا القرار، لأن ذلك من أجل المصلحة العامة للشعب وللدولة، فلا بد أن تتأثر الشركة القابضة بنقل هذه الشركات لأنها ستقلل من مكسبها.دورنا هنا هو الاستمرار فى تعظيم موارد الشركات الموجودة لدينا حاليًا، حيث إن التقييم فى السنوات المقبلة سيتم وفقًا للشركات التى استمرت معنا، والتعاون متواصل بيننا وبين هيئة الشراء الموحد، ونحن على استعداد لتقديم أى دعم مطلوب منا بعد الانتقال، لأننا نعتبر كيانًا واحدًا مملوكًا للدولة، والنتائج المبدئية فى الربع الأول من العام المالى الجديد تشير إلى استمرارية شركتنا رغم تأثر السوق بأحداث فيروس كورونا، ما زلنا بفضل الله نحقق إيرادات بنشاط أعلى.بلغ حجم أعمالنا فى الربع الأول من العام المنتهى مليارًا و٦٠٠ مليون جنيه مقابل مليار و٤٠٠ مليون جنيه بنسبة نمو ٦٪ وبمقارنة هذه النسبة بنسبة النمو فى السوق ستلاحظ أننا نسير بشكل جيد وصحيح.- البحث العلمى يحتاج إلى مبالغ ضخمة، ولم يكن يوجد فائض من ربحية الشركات يسمح بذلك، وعلى الرغم من ذلك فإن الوزير قام فى اجتماع سابق مع الجمعية العامة للشركة القابضة للأدوية ومجلس الإدارة بالتنسيق لعمل اجتماع، لمناقشة دعم البحث العلمى فى مجال الدواء، على الرغم من ارتفاع تكلفته، إلا أن الوزير لديه إصرار على ذلك، ويقوم بتشجيعنا دائمًا على اقتحام هذا المجال بالتنسيق مع عدد من خبراء صناعة الأدوية وكبار الصيادلة الأكاديميين والمهنيين للدخول فى هذا المجال، إضافة إلى أن البحث العلمى يحظى باهتمام كبير من شركتنا والوزارة، وقريبًا سيكون هناك اجتماع بشأن هذا الأمر.