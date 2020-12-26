الكشف على 2718 شخصًا فى قافلة الأزهر الطبية بسيوة

قال الشيخ محمد العبد، مسئول القوافل بالأزهر الشريف، إن قافلة جامعة الأزهر التي تم إطلاقها في مدينة سيوة تضمنت 11 تخصصًا بمشاركة 17 طبيبّا.وأوضح أنه تم توقيع الكشف الطبى على 2718 حالة منهم 122 أنف وأذن وحنجرة، 216 جلدية، 150 نساء وتوليد، 108 جراحة، 178 عظام، 256 رمد، 190 أسنان، 320 باطنة، 227 أطفال، 122 مخ وأعصاب، 636 تحاليل طبية، والأشعة المقطعية 43، والأشعة العادية 96، و117 عمليات، بالإضافة إلى بحث الحالات الإنسانية لصرف إعانة شهرية للمستحقين.وقدم اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الشكر إلى الأمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، على تنفيذ القافلة لخدمة أهالي سيوة، مشيدًا بالدور الطبي والإنساني للأزهر الشريف بجانب الدور الدعوي في نشر سماحة الإسلام، مؤكدًا على مد جسور التواصل والتكامل لتنفيذ القوافل في الفترة المقبلة، موجهًا الشكر إلي أهالي سيوة على الجهود المبذولة لإنجاح القافلة.