باسل الحينى: «القابضة للتأمين» وشركاتها التابعة نفذت أضخم خطة للتحول الرقمى والتطوير المؤسسى والتكنولوجى

■ كيف ختمت المجموعة العام المالى ٢٠١٩٢٠٢٠؟

■ ما السبب وراء تحقيق هذه الإنجازات؟

■ كيف أثر تنفيذ خطة التحول الرقمى على نتائج المجموعة؟

■ ما أبرز التحالفات التى نفذتها المجموعة مؤخرًا؟

■ كيف تؤثر نتائج المجموعة على تعظيم العائد للدولة؟

■ ما أبرز الشركات التى تسعى المجموعة لإنشائها؟

■ وماذا عن استغلال وتعزيز الثروة العقارية التى تمتلكها المجموعة تحديدًا؟

■ ما أبرز الأهداف التى تسعون لتحقيقها ضمن خطة تطوير الشركة القابضة للتأمين؟

■ هل ستبيعون أصولًا عقارية مملوكة لكم إذن؟

■ ننتقل إلى الاستثمارات المالية للمجموعة.. كم يبلغ حجم محفظتها الحالية؟

■ فى ضوء هذه الإمكانات العقارية والمالية الضخمة.. كيف تخطط «القابضة للتأمين» لتوسعة حجم أعمالها؟

■ بذكر الشركات الجديدة.. ما تفاصيل تأسيس شركة التأمين التكافلى؟

■ لماذا ستحظى هذه الشركة بأهمية خاصة؟

■ بالإشارة إلى تعاونكم مع بنكى مصر والأهلى.. ما خطتكم للتوسع فى الشراكة مع البنوك؟

■ هذا التوسع الداخلى ألا يقابله نشاط مماثل على صعيد الأسواق الخارجية فى الفترة المقبلة؟

■ كيف تعملون على تطوير المنتجات التأمينية للعملاء؟

■ ما الجديد بشأن مشروع التحول الرقمى لمجموعة «القابضة للتأمين»؟

■ هل لك أن تُطلعنا على أعمال التطوير هذه بمزيد من التفصيل؟

■ ما التحدى الذى يواجه قطاع التأمين فى الوقت الراهن؟

■ كيف ترى المطالبات بمزيد من دعم الدولة لمنظومة التأمين؟

■ هل دعمت «القابضة للتأمين» الدولة فى حربها ضد «كورونا»؟

■ سمعنا عن مبادرات لدعم العمالة المتضررة من تداعيات الفيروس.. فماذا عن دوركم بها؟

■ماذا عن مشاركتكم فى مشروع «جسور»؟

أكد باسل الحينى، رئيس مجلس إدارة مجموعة مصر القابضة للتأمين، أن شركات المجموعة حققت إنجازات قوية فى جميع المجالات، على الرغم من التحديات الضخمة التى أصابت الاقتصاد العالمى نتيجة جائحة فيروس كورونا.وأضاف، فى حواره مع «الدستور»، أن «ذلك يرجع إلى اهتمامنا بالنواحى الفنية لإدارة جميع أنشطة مجموعة مصر القابضة للتأمين (التأمين والاستثمار والعقارات) والتعامل باحترافية عالية مع الأزمة العالمية، بالإضافة إلى تضافر جهود العاملين والإدارة معًا من أجل تحقيق المزيد من الأهداف المرجوة، فى مقدمتها مواصلة الريادة فى المنطقة والمساهمة الفعالة فى نمو الاقتصاد الوطنى».وأشار إلى أن المجموعة وشركاتها التابعة نفذت أضخم خطة للتحول الرقمى والتطوير المؤسسى والتكنولوجى، التى أدت إلى تحقيق نتائج فعالة ومؤثرة فى تطوير مستويات الأداء فى جميع الأنشطة التأمينية والاستثمارية والعقارية، بالإضافة إلى تطوير السياسات التسويقية، وتطبيق قواعد الحوكمة والشفافية، وزيادة عدد المنتجات، وتقديم أفضل خدمة للعملاء، ما ساعد على تعزيز اعتلاء المجموعة القمة فى مجالها فى السوق المصرية وتعزيز مكانتها المتميزة فى المنطقة العربية والإفريقية.- شركات مجموعة مصر القابضة للتأمين حققت إنجازات قوية فى جميع المجالات، على الرغم من التحديات الضخمة التى أصابت الاقتصاد العالمى نتيجة جائحة فيروس كورونا.- يرجع ذلك إلى اهتمامنا بالنواحى الفنية لإدارة جميع أنشطة مجموعة مصر القابضة للتأمين «التأمين والاستثمار والعقارات» والتعامل باحترافية عالية مع الأزمة العالمية، بالإضافة إلى تضافر جهود العاملين والإدارة معًا من أجل تحقيق المزيد من الأهداف المرجوة، فى مقدمتها مواصلة الريادة فى المنطقة والمساهمة الفعالة فى نمو الاقتصاد الوطنى.- المجموعة وشركاتها التابعة نفذت أضخم خطة للتحول الرقمى والتطوير المؤسسى والتكنولوجى، والتى أدت إلى تحقيق نتائج فعالة ومؤثرة فى تطوير مستويات الأداء فى جميع الأنشطة التأمينية والاستثمارية والعقارية، بالإضافة إلى تطوير السياسات التسويقية وتطبيق قواعد الحوكمة والشفافية وزيادة عدد المنتجات، وتقديم أفضل خدمة للعملاء، ما ساعد على تعزيز اعتلاء المجموعة القمة فى مجالها فى السوق المصرية، وتعزيز مكانتها المتميزة فى المنطقتين العربية والإفريقية، والأرقام والنتائج المتحققة تعكس مناخ عمل متميزًا بالمجموعة، ما ساعد فى تطوير الخدمات التأمينية، من خلال طرق سريعة وتفاعلية مع العملاء والجهاز التسويقى، وقنوات اتصال متعددة وحديثة، مثل «الموبايل- الإنترنت- التحصيل الإلكترونى»، والحرص على تقديم خدمة تأمينية عالية الجودة، من خلال تكوين فريق اكتوارى عالى الكفاءة فى مجالى الحياة والممتلكات.- المجموعة قامت بتنفيذ تحالفات كبيرة، تجلت فى توقيع اتفاقية التأمين البنكى مع البنك الأهلى المصرى، ونتائجها الأولية رائعة، وسوف تؤدى إلى تحقيق طفرة فى نشاط التأمين للسوق ككل، وتوقيع اتفاق مؤسسين مع ذات البنك وبنك مصر لإنشاء شركة تأمين تكافلى «حياة»، وفى انتظار موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تأسيس هذه الشركة، كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين شركة مصر للتأمين والبنك الأهلى المصرى، وذلك بهدف الاستفادة من المنصة الخاصة بشركة «كاشير» للمدفوعات الإلكترونية؛ لإتاحة السداد الإلكترونى لجميع الوثائق الخاصة بشركة مصر للتأمين.- حققنا قفزات كبيرة فى تعزيز مكانة مصر القابضة للتأمين، كأكبر مجموعة مالية غير مصرفية، وتعظيم عائد الدولة على استثماراتها بالمجموعة؛ لتحقيق أكبر قيمة مضافة للدولة، التى تعد مالك رأس المال، وذلك من خلال انتهاج سياسة استثمارية تدار بأسلوب احترافى لإدارة أصول الدولة، سواء فى مجال التأمين، أو الأصول العقارية، أو محفظة الاستثمارات المالية الضخمة، بالتعاون مع شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية، وشركات إدارة أموال متخصصة فى إدارة محفظة الاستثمارات الضخمة، تعظيمًا لقيمة تلك المحفظة وزيادة العائد عليها.- تسعى مجموعة مصر القابضة للتأمين إلى تأسيس شركات جديدة لتعزيز مكانة المجموعة الرائدة فى المجالات المالية غير المصرفية ودعم الاقتصاد الوطنى والمساهمة فى تحقيق النمو الاقتصادى المنشود، ويشمل هذا تأسيس شركة للتأجير التمويلى والتخصيم فى القريب العاجل، وشركة للتأمين الطبى، من المقرر بدء إجراءات تأسيسها خلال الفترة المقبلة، كما أن المجموعة بصدد الاستحواذ الكامل على شركة خدمات طبية «تى بى أى».- أهمية تنمية الثروة العقارية المملوكة لشركات المجموعة، من خلال الاستغلال الأمثل لقطع الأراضى الصغيرة، والتى يمكن للشركة تطويرها ذاتيًا، أما الأراضى الكبيرة فسوف تتم إقامة مشروعات عليها بنظام المشاركة مع بعض المطورين والمستثمرين، بالإضافة إلى الاهتمام بالعقارات التاريخية ذات الطابع المعمارى المتميز، وتعظيم العائد المرجو منها، وهناك مشروع طموح للتعاون مع بعض الشركات المتخصصة بموجب حق الانتفاع، لكى يقوم بتطوير هذه العقارات التاريخية بهدف تحقيق عوائد مجزية ونتائج جيدة.- وضع الشركة القابضة للتأمين وشركاتها التابعة يبعث على الرضا، فهى أكبر مجموعة مالية غير مصرفية فى مصر، وشركاتنا فى الصدارة من حيث الحصة السوقية للتأمين، ونمتلك أضخم محفظة أصول عقارية واستثمارات مالية، إلا أننى دائمًا أصبو وأسعى للأفضل بما يليق باسم «مصر»، الذى تعمل المجموعة تحت لوائه، لذلك فإن تحقيق طفرة فى أداء المجموعة، من خلال التطوير المؤسسى والتكنولوجى لها، هو أول أهدافنا العامة، خاصة مع احتلال هذه الشركات مركز الصدارة والريادة فى كل مجالاتها، سواء التأمين أو الاستثمار العقارى. ويتضمن ذلك الاهتمام بالقوى البشرية، التى تعد ثروة يجب استغلالها بالصورة المثلى، مع العمل على ضخ دماء جديدة من الشباب والكوادر المتميزة فى السوق، إلى جانب تطوير السياسات التسويقية، وتطبيق قواعد الحوكمة والشفافية وأفضل الممارسات، لتعزيز ما تتمتع به شركاتنا من صدارة وريادة. ونسعى أيضًا لتوسيع نطاق خدماتنا المالية، بأن نضيف إليها ما هو أكثر من التأمين، الذى ما زال وسيظل الركيزة الأساسية للمجموعة، وأنا شخصيًا مهتم بشدة بالتأجير التمويلى، والتخصيم، والتمويل متناهى الصغر، فهذه القطاعات تشهد نموًا فى السوق وزيادة عدد الشركات، وهى سوق واعدة تتكامل مع البنوك ولا تنافسها، وتعوض عدم نماء سوق التأمين بالشكل الكافى، ومجموعتنا بحجمها الضخم فى موقع ممتاز لاختراق هذه القطاعات، وهذا حلمى وأتمنى أن يتحقق.وكما قلت، لدينا أكبر ثروة عقارية تحت مظلة شركة أو مجموعة واحدة، وجزء كبير من هذه المحفظة العقارية فى نطاق «القاهرة الخديوية»، وهى تراث يجب الحفاظ عليه، لذا سنعمل على تطوير الأصول العقارية فى هذه المنطقة الفريدة.ويعتبر القطاع العقارى ضمن محاور توسع «القابضة للتأمين»، وفى هذا الإطار تسعى شركتنا التابعة «مصر لإدارة الأصول العقارية»، بالتعاون مع مطورين ومستثمرين عقاريين، لاستغلال قطع الأراضى الكبيرة وإقامة مشروعات عليها، مع الاستعانة بالشركات المتخصصة؛ لتعظيم العائد من العقارات التاريخية وذات الطابع المعمارى المتميز، من خلال نظام حق الانتفاع.- بطبيعة الحال هناك بيع فى نشاط إدارة الأصول العقارية، من خلال المزادات فى أغلب الحالات، لكن البيع محظور تمامًا فى العقارات التاريخية وذات الطابع المعمارى المتميز.- لدينا محفظة استثمارية ضخمة يتجاوز حجمها ٦٠ مليار جنيه، وتنقسم إلى استثمارات سائلة «ودائع»، وأدوات دخل ثابت، ومساهمات مباشرة فى مشروعات أو أسهم فى البورصة.هذا الحجم الضخم للاستثمارات يجب العمل على تعظيم قيمته والعائد عليه، ويتم ذلك بالفعل من خلال شركة «مصر لإدارة الاستثمارات المالية» التابعة للمجموعة، والتى سندعمها حتى تكون عونًا للشركات فى إدارة استثماراتها.وبموجب ذلك ستتعاون «مصر لإدارة الاستثمارات المالية» فى إدارة الاستثمارات الضخمة للشركات، دون أن تنتقل هذه الاستثمارات المالية، بل ستظل فى دفاتر الشركات، وعوائدها ستذهب لها، مع إمكانية تحقيق شراكات جديدة فى قطاع التأمين بمزايا نسبية معينة فى السوق، وذلك فى إطار تحقيق خطط الدولة فى هذا الإطار.- نستهدف التوسع من خلال تنفيذ تحالفات مع كيانات كبرى، إلى جانب التوسعات الخارجية، عبر تعظيم نشاط إعادة التأمين وتدعيم الفروع الخارجية، إلى جانب السعى لتأسيس شركات جديدة.ونسعى أيضًا إلى إضافة خدمات مالية متنوعة، مثل: التأمين الطبى، والتأجير التمويلى، والتخصيم، والتمويل متناهى الصغر. لدينا ثقة كبيرة فى الاقتصاد المصرى، لذلك نسعى إلى التوسع، ونحن على يقين بنجاح ونمو الأسهم.- وفقنا الله، سبحانه وتعالى، لتكوين تحالف هو الأقوى فى السوق، وتوقيع اتفاق مؤسسين لإنشاء شركة «مصر للتأمين التكافلى- حياة»، فى مستهل هذا العام، وذلك بالشراكة بين كل من شركة مصر القابضة للتأمين وبين شركتيها التابعتين «مصر لتأمينات الحياة» و«مصر للتأمين»، والبنك الأهلى المصرى وبنك مصر وشركة «مصر المالية للاستثمارات». وبلغ رأسمال الشركة الجديدة ١٥٠ مليون جنيه، بنسبة مساهمة ٥٢٪ من «القابضة» وشركتيها، و٢٤٪ من البنك الأهلى المصرى، و١٤٪ بنك مصر، و١٠٪ شركة «مصر المالية للاستثمارات». هذه الشراكة الاستراتيجية بين أكبر شركتى تأمين فى السوق، وأكبر بنكين بحجم عملاء يتجاوز ١٥ مليونًا؛ ستحقق طفرة كبيرة فى حجم سوق التأمين فى مصر، وستسهم إسهامًا فعالًا فى تحقيق الشمول المالى، الذى جعلته الدولة المصرية هدفًا رئيسيًا. وقدمت المؤسسات الست مستندات الشركة الجديدة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، قبل أشهر، للحصول على الموافقة على التأسيس، ونحن فى انتظار تلك الموافقة لإطلاق الشركة وبدء النشاط.- بالإضافة لما ذكرته من كون الشركة، استنادًا لمكانة الشركاء وحجم عملائهم، ستحقق طفرة فى حجم سوق التأمين ودرجة الشمول المالى، فإن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية وإطلاق الشركة سيكونان رسالة ثقة قوية للعالم فى الاقتصاد المصرى، رغم الظروف الحالية التى يمر بها الجميع بسبب فيروس «كورونا».- حرصنا على زيادة حجم التعاون مع البنوك العاملة فى السوق المحلية، خاصة فى التأمين البنكى، فبدلًا من استخدام فروع شركات التأمين والمنتجين فقط، وقعنا اتفاقيات مع غالبية البنوك التى لدينا مساهمات بها، ليكون لنا مندوبون فيها كفروع مصغرة لنا بكل بنك.ونتطلع إلى مزيد من التعاون مع بنوك أخرى لديها انتشار أوسع فى الفروع وقاعدة عملاء أكبر، وهو ما يزيد نصيبنا فى تأمينات الحياة بالسوق، ويتطلب استخدام التكنولوجيا التى لم تصبح مجرد رفاهية.وأهم ما أنجزناه فى هذا الملف توقيع وتفعيل اتفاقية التأمين البنكى، بين شركة «مصر لتأمينات الحياة» والبنك الأهلى المصرى، وهذا التعاون بين أكبر شركة لتأمينات الحياة وأكبر بنك سيؤدى إلى زيادة أقساط التأمين للشركة وإيرادات البنك، وزيادة حجم سوق التأمين فى مصر.- نسعى للتوسع الخارجى والوجود الدائم والفعال فى الأسواق الإفريقية، وتعتزم الشركة إتاحة برامج التأمين المختلفة؛ لتغطية المخاطر التى تواجه قطاع الاستيراد والتصدير فى مصر، من أجل مساندته ودعمه جيدًا، إلى جانب زيادة عمليات إعادة التأمين للواردات من الأسواق الإفريقية.- طورت مجموعة «القابضة للتأمين» المنتجات التأمينية المقدمة للعملاء، وأتاحت آليات تسويق مناسبة لمساعدة الباحثين منهم على الادخار والاستثمار، بجانب التغطية التأمينية، ونسعى للترويج الجيد للمنتجات التأمينية، تماشيًا مع التطورات التكنولوجية فى قطاعات التأمين حول العالم.- بدأت «القابضة» وشركاتها التابعة العمل بالتكنولوجيا الرقمية و«ميكنة» أعمالها، وأصبحت فروعها تتعامل مع العملاء عن طريق التكنولوجيا، من خلال التعامل غير المباشر لتقديم الخدمات عن بُعد، وتطبيق الدفع الإلكترونى، إلى جانب استحداث أعمال تطوير عدة على النظم التكنولوجية لشركاتنا المختلفة.- انتهت شركة «مصر لتأمينات الحياة» من عملية تطوير نظامها الأساسى «Core System»، ما يسهم فى سهولة الوصول إلى العملاء، والتعامل معهم إلكترونيًا لتقديم المعاملات التأمينية، إلى جانب «ميكنة» أعمالها بطرق أكثر فاعلية، خاصة فى تنفيذ عملياتها التوسعية. وطرحنا سابقًا مناقصة لتطوير النظام الأساسى لشركة «مصر للتأمين»، وتمت الترسية على شركة «DXC»، التى تولت أعمال تفعيل النظام، ووضع الحلول البرمجية لشركة «مصر لتأمينات الحياة»، وجارٍ حاليًا أعمال تطوير النظام، ومن المقرر الانتهاء منه خلال عام ٢٠٢١.كما أن شركات «مصر القابضة» على قائمة الشركات المدرجة ضمن مشروع تطبيق نظام تخطيط وإدارة الموارد «ERP» الضخم، الذى تقوده وزارة قطاع الأعمال العام. وبصفة عامة، مشروعات التطوير المؤسسى، التى أطلقناها فى الشركات التابعة، تمت بالاستعانة بمكاتب الخبرة المتخصصة المحلية والدولية، وهى تبدأ بصياغة الاستراتيجية طبقًا لمتغيرات الأسواق والمنافسة، ثم تنتقل لتصميم نظم العمل والهياكل الإدارية التى تحقق هذه الاستراتيچية، استنادًا لتغيير ثقافة الإدارة وانتهاج أفضل الممارسات، مع الاعتماد على التحول الرقمى وإدخال التكنولوجيا الحديثة، وهو ما بدأ يؤتى ثماره على صعيد النتائج كمًا وكيفًا، والمنتظر أن يحقق طفرة فى أداء المجموعة. وحرصنا على إشراك العاملين فى كل مراحل التطوير المؤسسى، وتتواصل قيادات الشركة القابضة والشركات التابعة معهم باستمرار، ما أدّى لإزالة مخاوفهم من أى آثار سلبية للتغيير، وبالتالى مساندة كل مراحله.- التحدى الأكبر أمامنا هو حجم السوق، والحاجة إلى زيادة الوعى، ومد مظلة التأمين الإجبارى، والتوسع فى استخدام التكنولوجيا، الذى قطعنا شوطًا كبيرًا فيه، من خلال إلغاء التعامل بـ«الكاش» فى تأمينات الحياة بالفعل، واستخدام «الموبايل» والإنترنت، وهى خدمات موجودة ويزيد انتشارها بتوسع، وتسهم فى تحقيق منظومة «الشمول المالى».- لا بد من توسيع مظلة التأمين الإجبارى فى مجمل قطاعات الدولة، خاصة على المبانى والمصانع والمنشآت السياحية، مثلما الحال فى الدول الأخرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والخليج، كما أتمنى نشر ثقافة التأمين فى المجتمع، كونه وسيلة جيدة للاستثمار والادخار، وليس للتعويض عن خسائر أو حوادث فقط.- أسهمت الشركة القابضة للتأمين وشركتاها: «مصر للتأمين» و«مصر لتأمينات الحياة»، فى مبادرة «تأمين الفريق الطبى- أهل مصر قد المسئولية»، التى أطلقتها مؤسسة «أهل مصر للتنمية»، من خلال التبرع بـ١٠ ملايين جنيه، للمساهمة فى علاج مرضى فيروس «كورونا» وحماية وتأمين الأطباء وفرق التمريض والعاملين بالقطاع الطبى.ويُعد ذلك أحد الأدوار التى تؤديها «القابضة» فى حماية ودعم المجتمع المصرى، بتنوع أطيافه، خاصة الأطباء وأفراد التمريض والعاملين فى المستشفيات، من خلال المساهمة فى توفير احتياجات المستشفيات الأكثر احتياجًا فى جميع أنحاء الجمهورية، من الأجهزة والمعدات الطبية والمستلزمات الوقائية المطلوبة لمكافحة ومواجهة انتشار فيروس كورونا». وهنا أرغب فى التعبير عن امتنانى لجميع الأطباء وأطقم التمريض وكل العاملين فى المجال الصحى، للدور الفعّال الذى يؤدونه فى مواجهة فيروس «كورونا»، دون خوف أو توانٍ عن خدمة الوطن، وتوفير الرعاية للمرضى.- عملت الشركة على دعم ومساعدة العمالة الموسمية وغير المنتظمة المتضررة من التداعيات الاقتصادية التى خلفها الفيروس، من خلال تبرعها لـ«صندوق إعانات الطوارئ للعمال» بـ١٠ ملايين جنيه، وذلك استكمالًا لرؤيتنا للدور القومى لـ«القابضة للتأمين» وشركاتها التابعة فى مساندة جهود الدولة لمكافحة تبعات الفيروس.فبعد أن تبرعنا لصالح علاج المواطنين وحماية الأطقم الطبية، رأينا أنه من الملائم مساندة توجه الدولة نحو دعم الفئات المتضررة من التداعيات الاقتصادية للفيروس، بعدما تضرر العديد من القطاعات والأفراد من الجائحة، خاصة العمالة اليومية وغير المنتظمة، لذلك بعد قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسته لدعم العمالة المتضررة، قررنا التبرع بمبلغ الـ١٠ ملايين جنيه من خلال تلك اللجنة.- «القابضة للتأمين» تعد الشريك التأمينى لمشروع «جسور»، الذى نهدف من خلال المشاركة فيه إلى التكامل بين الشركة والقطاعات الأخرى التى تحتاج إلى خدمات نقل، خاصة المتعاملين فى مجالات الصناعة والتجارة الخارجية مع دول شرق إفريقيا. ويأتى ذلك لتوفير الغطاء التأمينى للبضائع المصرية عبر الخط الملاحى بين مصر والدول الإفريقية، حيث نسعى لدعم زيادة الصادرات المصرية إلى إفريقيا تزامنًا مع سعى الدولة للوجود فى الأسواق الخارجية.