استعجال التحريات عن المتهم بالتحرش بالسيدات في المرج

أمرت نيابة المرج، باستعجال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم بالتحرش بالسيدات بمنطقة المرج.وأنكر المتهم "س.ع" سائق، تحرشه بالسيدات، مؤكدا أنه ادعاء كاذب.وقالت إحدى السيدات فى أقوالها، إنها تعرضت للتحرش اللفظى والجسدى من قبل المتهم أثناء استقلالها مركبة التوك توك معه.كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة المرج يفيد بقيام سائق توك توك بالتحرش بالسيدات بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهم وضبطه، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.