وصول أجهزة طبية إلى مستشفى الشيخ زويد (صور)

أعلن الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة بشمال سيناء وصول أجهزة طبية لمستشفى الشيخ زويد العام، اليوم.وأوضح مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، أن الأجهزة التي وصلت إلى مستشفى الشيخ زويد تضمنت ١٠ أجهزة مينتور و١٥ كرسي لمرضى الغسيل الكلوي و٢ جهاز رسم قلب و٣ أجهزة شفاط جراحي و٥ ترابيزة عمليات هيدروليك و٦ أجهزة نيبولايزر.وتم توريد الأجهزة إلى مستشفى الشيخ زويد بمجرد الانتهاء من الإجراءات المخزنية.