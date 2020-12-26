أسامة الشندويلى يكتب: ماذا حدث فى قطاع الأعمال خلال عهد الرئيس؟

دعنى عزيزى القارئ أصطحبك خلال هذا الملحق للتعرف على قلاع صناعية وكيانات حكومية ضخمة أسهمت وما زالت تسهم فى تنمية الاقتصاد القومى، خاصة فى وقت الأزمات.سأكتب عما وجدته يحدث فى قطاع الأعمال العام منذ أن توليت مهام تغطية هذا الملف منذ عام ٢٠١٦، حيث كان هذا العام هو عام تأسيس وزارة خاصة لشركات قطاع الأعمال العام، هذه الوزارة التى تعد مسئوليتها إصلاح الشركات وإنقاذها من شبح الخسائر والمديونيات التاريخية، التى ألمت بها بسبب الإهمال خلال العهود السابقة، فلك أن تتخيل أن هذه الشركات دب فيها الإهمال، وهى قلاع صناعية عظيمة كانت صرحًا فهوى، جسدًا مرض مرضًا شديدًا حتى مدت له يد العون لتنقذه من شبح الضياع والإهمال. وأتحدث هنا عن نماذج لشركات رأت الدولة أن لها فرصة حقيقية لتعود لمكانتها مرة أخرى أو تستمر فى طريقها للعودة فى ظل المنافسة الشرسة والتقدم التكنولوجى الموجود وثورة الانفتاح على العالم الذى أصبح قرية صغيرة يتواصل فيه الجميع عن طريق الهاتف، يعقدون صفقاتهم ويروجون للسلع والمنتجات، يفعلون كل شىء من خلال الهاتف والتطبيقات الإلكترونية الحديثة.لقد وضعت الدولة خطة عظيمة لإصلاح هذه الشركات التى عفا عليها الزمن، وكانت فى طريقها للهاوية بسبب تراكم الخسائر والمديونيات التاريخية.وكونى مواطنًا مصريًا يعشق تراب هذا الوطن قبل أن أكون محررًا صحفيًا مسئولًا عن تغطية ملف وزارة قطاع الأعمال، أود أن أشكر فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى بعد المولى عز وجل، حيث شهد عهد فخامته تنفيذ أكبر خطة لتطوير شركات ومصانع قطاع الأعمال العام، تلك الشركات التى لولا تدخل الرئيس وتوجيه سيادته لتطوير هذه الكيانات التى تعرضت للإهمال والخسائر والمديونيات التاريخية خلال عهود سابقة مضت، ما كان لنا لنفكر فى إلقاء الضوء على هذا التطوير، حيث تخلصت الشركات من مديونيات بقيمة ٣٣ مليار جنيه كانت تمثل عبئًا ثقيلًا للغاية على الشركات، سواء فى قطاعات الصناعات المعدنية أو الغزل والنسيج أو الصناعات الكيماوية أو المقاولات.كما أن الإنجازات التى يتم تنفيذها فى مصانع وشركات قطاع الأعمال العام منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى حكم البلاد مثل تطوير مصانع الغزل والنسيج ومحالج القطن، التى ظلت ٣٣ عامًا تحقق خسائر، وكانت معرضة للإغلاق لولا تبنى سيادته خطة التطوير والمتابعة المستمرة لها من أجل عودة صناعة الغزل والنسيج لعصرها الذهبى، بالإضافة إلى عودة القطن المصرى لمكانته من حيث الجودة والمنافسة فى الأسواق العالمية.وفى قطاع التأمين فإن شركات التأمين الحكومية تجرى أكبر خطة للتطوير التكنولوجى والتحول الرقمى، وفى قطاع الدواء الحكومى فإنه يتم تنفيذ أكبر خطة لتوطين صناعة الأدوية، والتى وضعت لها استثمارات تبلغ ١.٧ مليار جنيه، مما يدعم صادرات الأدوية الحكومية وعودتها للمنافسة بقوة فى سوق الدواء، وفى مجال الفنادق والسياحة فإن القابضة للسياحة والفنادق نجحت فى نماذج الشراكة مع القطاع الخاص، وتم تطوير الفنادق التاريخية وجارٍ استكمال التطوير بها، بخلاف إعادة هيكلة مصر للسياحة أقدم شركة للسياحة فى مصر، حيث سيتم إطلاق أبليكيشن للترويج للمقاصد السياحية، وهو مشروع ترويجى مهم للسياحة المصرية.وعلى صعيد قطاع النقل البرى والبحرى فإن القابضة للنقل البحرى والبرى تنفذ خطة عظيمة لإعادة الهيكلة فى شركاتها، حيث سيتم دمج شركات النقل البرى الثلاث بخلاف تطوير شركات نقل البضائع وتنفيذ استثمارات ضخمة فى شركات الحاويات بخلاف البدء فى تنفيذ مشروع «جسور» لدعم حركة التجارة الخارجية فى إفريقيا عبر شركة النصر للتصدير والاستيراد.بينما فى قطاع التشييد والبناء فإنه يتم تنفيذ أكبر خطة لإعادة هيكلة الشركات ودمجها فى كيانات فى إطار تخلصها من المديونيات الضخمة، كما تخطط القابضة للتشييد لتعظيم الاستفادة من محفظة الأراضى الضخمة عبر مشروعات قومية مهمة.كما يتم تحقيق حلم سيارة النصر للسيارات من خلال التشغيل بالكهرباء لتواكب أحدث تكنولوجيا صناعة السيارات، حيث سيصل سعر السيارة إلى ٣١٠ آلاف جنيه بعد الدعم الذى تقدمه الدولة بقيمة ٥٠ ألف جنيه، حيث كان سعرها الرسمى ٣٦٠ ألف جنيه وسيتم إنتاجها نهاية العام المقبل بالعلامة التجارية النصر للسيارات، وفى قطاع الصناعات المعدنية أيضًا يتم حاليًا تطوير مصنع الدلتا للصلب، وهو أقدم مصنع لصناعة الحديد والصلب، حيث تستهدف خطة تطويره الوصول إلى طاقة إنتاجية ٥٠٠ ألف طن بليت.كما يعد تنفيذ أكبر مشروع للتحول الرقمى فى شركات قطاع الأعمال والذى تنفذه الوزارة فى الشركات للمرة الأولى فى تاريخ شركات قطاع الأعمال العام لتواكب التكنولوجيا الحديثة من الإنجازات المهمة لوزارة قطاع الأعمال وشركاتها التابعة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى بخلاف تعديلات قانون ٢٠٣، والتى تستهدف تحسين منظومة الإدارة فى الشركات والبدء فى إعداد اللائحة الموحدة. مما يسهم فى إنهاء الأزمات التى كانت تتعرض لها للشركات، بسبب زيادة العمالة الإدارية دون جدوى حقيقية لها.كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور محمد الباز، قائد مؤسسة الدستور والداعم الحقيقى لشبابها، فلولا دعمه ما كان لهذا الملحق أن يظهر بالشكل الذى سوف تراه عزيزى القارئ، الذى أدعو الله أن ينال إعجابك، وأن نكون قد وفقنا فى إبراز ما يحدث فى شركات قطاع الأعمال من تطوير.كما أتقدم بالشكر للأستاذ محمد العسيرى، رئيس التحرير، وأيضًا إلى الأستاذ محمود الشهاوى، مساعد رئيس التحرير، لما تحمله من مجهود فى تنفيذ مادة هذا الملحق، كما أشكر الدكتور عيد رحيل، المدير الفنى للجريدة، على ما تم بذله من إبداع لإخراج هذا الملحق بهذا التصور، وجميع فريق العمل الذى شارك، سواء من مصورين أو فريق ديسك وتنفيذ وتصحيح، وفريق عمل وكالة «بى أو دى»، ونعدك عزيزى القارئ بأن نعمل دائمًا على تقديم كل ما هو مميز.