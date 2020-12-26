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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

العثور على جثة غريق في ترعة الكلابية بإسنا

السبت 26/ديسمبر/2020 - 08:01 م
جثة غريق
جثة غريق
هدى الأمير
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عثر أهالي قرية الدير التابعة لمركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، على جثة شاب فى العقد الرابع من عمره غارقًا فى مياه ترعة الكلابية أمام عمائر السكنية بقرية الدير، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى إسنا التخصصى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بداية تفاصيل الواقعة تلقى اللواء عصام يسن مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إسنا، يفيد بورود بلاغات من أهالى قرية الدير تفيد بمصرع "حجاج.س. م"، 49 سنة، مقيم بمنطقة أبو الجود شارع سالم بمدينة الأقصر.

وعلى الفور انتقل لمكان الواقعة المهندس إبراهيم عبده نصير رئيس مركز ومدينة إسنا، والمهندس صباح منصور نائب رئيس مدينة إسنا، وجمال عبد المحسن رئيس غرفة عمليات مجلس المدينة، القيادات الأمنية، وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهرى إلى موقع الحادث وانتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة مستشفى إسنا التخصصي، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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