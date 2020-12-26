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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

«نزلت تحت الكرسي».. سر خوف هند رستم من جمال عبد الناصر

السبت 26/ديسمبر/2020 - 07:58 م
هند رستم
هند رستم
وائل توفيق
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"التقيت بالرئيس الراحل جمال عبد الناصر ثلاث مرات، الأولى في استديو مصر بصالة عرض صغيرة لمشاهدة فيلم "رد قلبي" وكنت أجلس خلفه مباشرة وبجواري الفنان صلاح ذو الفقار"، هكذا تحدثت الفنانة هند رستم عن لقاءاتها بالزعيم عبد الناصر، وسر خوفها ورهبتها منه، في مذكراتها المنشورة بعنوان "ذكرياتي".

وقالت الفنانة هند رستم، إن فيلم "رد قلبي" عرض فيه لقطة للعاهل الأردني الراحل الملك حسين، وانتقدت طريقة حلاقة شعره، ليسمعها "عبد الناصر" ويلتفت إليها ولكنه لم يتحدث، ونزلت تحت الكرسي من شدة نظرته كما ذكرت.

أما المرة الثانية فكانت في سينما "كايرو بالاس" للفيلم نفسه، وكانت تجلس خلفه أيضًا، ولكنها لم تستطع أن تتحدث في المرة الثانية.

بينما في المرة الثالثة عندما زار الزعيم السوفييتي خروتشوف مصر، وتم إقامة حفل حضره السياسيون والفنانون، ولم تتحدث معه بشكل مباشر، ولكن "الكاريزما" والطلة "تخض".

وأشارت «رستم» في حوارها المنشور بجريدة الجيل عام 1999، أنها شعرت بالخوف الشديد عندما رأته نظرًا لشخصيته المهيبة والقوية جدًا، لكن المنتجة السينمائية آسيا قالت: سأعطيكم صور من الفيلم، وعندما يأتي الرئيس، تطلبوا منه التوقيع عليها، وكان أمامي في الطابور الفنانة مريم فخر الدين، فضحكت وقالت له: سيادة الرئيس ممكن تكتبلي على ضهر الصورة: إلى الممثلة المهذبة فخر الدين، فأنا سمعت كلمة المهذبة وفقدت أعصابي، لأن دوري كان في الفيلم راقصة في كبارية، فقلت في نفسي: أنا هقول للريس، يكتب لي أيه؟ فقررت أن أخرج من الصف، فلاحظ عبد الناصر ذلك، فنادى علىّ بابتسامة: تعالي ياهند.

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