مستشارة شئون الشرق الأوسط بالبرلمان الأوروبى: تحركات لرصد أنشطة «الإخوان»

■ بداية.. ما تقييمك للعلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى؟

■ كيف تطور التعاون فى ملفى الاقتصاد وشئون المرأة؟

■ ما تأثير أيديولوجية «الإخوان» على الجماعات الإرهابية الأخرى مثل «داعش» و«القاعدة»؟

■ لماذا لا تواجه الدول الأوروبية أنشطة الإخوان فعليًا؟

■ كيف تواجه بلجيكا جماعة الإخوان؟

■ هل تختلف نشاطات الإخوان من دولة لأخرى؟

قالت الدكتورة منال مسلمى، مستشارة الشئون الدولية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى البرلمان الأوروبى، البلجيكية من أصل تونسى، إن الإجراءات التى اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسى فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والتطرف شجاعة وملهمة للغاية، مؤكدة أنه نموذج للقائد الحكيم فى المنطقة، لأنه يحافظ على الأمن القومى ويمنع الخطاب المتشدد.وأضافت «مسلمى»، عضو الحزب الليبرالى فى بلجيكا رئيسة منظمة «شباب بلجيكيون ضد الإرهاب»، فى حوار مع «الدستور»، أن دور مصر مهم جدًا، فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، والسيطرة على الهجرة غير الشرعية، وإرساء الاستقرار والأمن فى حوض المتوسط والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذا فإنها شريك استراتيجى مهم للاتحاد الأوروبى.- أرى أن العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبى غاية فى الأهمية، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، والسيطرة على الهجرة غير الشرعية، وإرساء الاستقرار والأمن فى حوض المتوسط والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.مصر دولة رائدة وهى حلقة الوصل بين القارة السمراء والاتحاد الأوروبى، وتلعب دورًا يجعلها شريكًا استراتيجيًا مهمًا فى إفريقيا.والتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى يتخذ أشكالًا كثيرة، ففضلًا عن التعاون السياسى والأمنى والاستثمارى، هناك تعاون لمواجهة التحديات الدولية، مثل التعليم وتحسين ظروف المرأة والطفل وتغير المناخ وغيرها، أى أن مصر تدعم التعايش السلمى وترسيخ السلم والأمن الدوليين.- اتخذت مصر خطوات كبيرة فيما يتعلق بالاقتصاد والارتقاء بالمجتمع، إذ تنفذ الدولة المصرية- حاليًا- مشروعات ملهمة ستغير وجه البلاد.كما اتخذت مصر خطوات مهمة لدعم المرأة والشباب، بهدف تمكين الأجيال الجديدة وخلق مجتمع ينعم بالمساواة، فقد ساعدت الدولة المصرية المرأة على العمل فى مجالات متعددة، على رأسها السياسة والأنشطة المجتمعية.وقد رصدتُ الإنجازات المصرية حينما شاركت فى منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، فى ديسمبر ٢٠١٩، وكان من أبرز المنتديات والمؤتمرات العالمية التى شاركت بها، وتأكدت- حينها- أن مصر تمنح ثقة كبيرة لكل شباب مصر، وتوفر لهم مساحة للتعبير عن آرائهم وأفكارهم وإبداعاتهم وتستفيد من طاقاتهم.- جماعة الإخوان الإرهابية علمت بقية الجماعات المتطرفة الأخرى، مثل «داعش» و«القاعدة»، طرق التسلل إلى المجتمعات، خاصة فى أوروبا وأمريكا، بهدف السيطرة على السلطة، وخلال الربيع العربى نجحت- جزئيًا- فى تحقيق ما فشلت فيه الجماعات الأخرى، وهو الوصول للسلطة بطرق تبدو سلمية فى ظاهرها لكنها متطرفة فى حقيقتها.لذا يمكن أن نقول إن «الإخوان» ترسم الطريق للجماعات الإرهابية الأخرى، وتطور طرق اختراق المجتمعات عبر استغلال الدين.- للأسف، تخدع جماعة الإخوان الإرهابية بعض الساسة فى أوروبا، فلا يقدرون خطرها بالشكل الصحيح، فالتنظيم يقدم نفسه- كذبًا- ككيان مضطهد طُرد من دول الشرق الأوسط، رغم أنه يحترم قيم الديمقراطية والمساواة والعدالة والحرية، ويتخذ- على هذا الأساس- من الدول الأوروبية ملجأ له.ولأن الدول الأوروبية تمنح حق اللجوء لجميع الجماعات التى تدّعى تعرضها للاضطهاد، فقد سمحت للمنتمين لـ«الإخوان» والمتعاطفين معها بدخول الأراضى الأوروبية.عناصر الجماعة الذين وصلوا إلى أوروبا بدأوا فى بناء منظمات وجماعات ضغط لمواجهة قيم الغرب، بحجة القتال ضد العنصرية وما يسمونه الإسلاموفوبيا، وهو الأمر الذى يقيد أصوات الانتقادات الغربية ضدهم خوفًا من اتهامهم بالعنصرية الدينية.وهناك العديد من المنظمات التى يجرى تأسيسها فى أوروبا بحجة محاربة العنصرية، مثل المنظمات الخيرية التى تدعى مساعدة الشباب، التى تمولها الدول المؤيدة للإخوان، مثل قطر وتركيا.قطر وتركيا تدعمان الإخوان من خلال المنظمات ووسائل الإعلام وبعض الشخصيات المؤثرة، مثل رواد الأعمال.والنتيجة هى تلميع رموز الإخوان، مثل طارق رمضان، حفيد حسن البنا، مؤسس الجماعة، إذ جرى غسل سمعته خلال سنوات مضت، وتقديمه للمجتمع الأوروبى كقائد ملهم للمسلمين، وتجلت حقيقته وحقيقة الإخوان حينما علّم هذا المتطرف الشباب الأوروبيين كراهية أوطانهم، بعد إقناعهم بأن الحكومات الأوروبية تكره الإسلام.الآن، بدأ السياسيون الأوروبيون فى فهم الموقف، بعد ظهور حقيقة جماعة الإخوان الإرهابية ورموزها، مثل طارق رمضان، المتورط فى جرائم اغتصاب وتحرش وإساءة استخدام سلطته كأكاديمى.- تعمل الدولة البلجيكية- حاليًا- على رصد أنشطة جماعة الإخوان الإرهابية، لتقدير حجم خطرها بالشكل الصحيح، والتعامل معها بعد ذلك، وبدأت بالفعل فى تتبع تحركات التنظيم الإرهابى، فقد شدد البرلمان البلجيكى فى عام ٢٠١٩ على ضرورة وقف كل أشكال الدعم للجماعات المتطرفة، وكشفت لجنة مكافحة الإرهاب فى البرلمان البلجيكى منذ ما يقرب من ٣ أعوام عن خطر التمويلات الأجنبية للجماعات المتشددة، ودعت لإصدار قوانين لإيقاف تلك التمويلات الأجنبية، فضلًا عن أن أجهزة الاستخبارات البلجيكية أكدت أن هناك تزايدًا لنفوذ الإخوان فى المجتمع البلجيكى.جماعة الإخوان الإرهابية تدشن مؤسسات كثيرة، ولا تكتفى بمؤسساتها التقليدية التى أنشأتها فى خمسينيات القرن الماضى، بجهود الإرهابى سعيد رمضان، صهر حسن البنا، والد طارق رمضان، الذى أسس الجماعة الإسلامية فى ألمانيا وأدار المركز الإسلامى فى ذات الدولة سنة ١٩٥٨، وأصبح الحاضن الأكبر للإخوان المهاجرين إلى أوروبا.وعلى سبيل المثال، تأسست فى بلجيكا رابطة مسلمى بلجيكا «LMB» سنة ١٩٩٧، وهى الممثل الرسمى المعروف لجماعة الإخوان فى بلجيكا، وتملك هيئتها عشرة مساجد ومقرات بعدة مدن، منها بروكسل وأنڤير وغراند وڤرڤييه، ويديرها «كريم شملال» الآن من مدينة أنڤير، وهو من أصل مغربى، يعمل طبيبًا.وبالنسبة لإدراج بلجيكا الإخوان على قائمة التنظيمات الإرهابية، فالأمر معقد لأن النظام الفيدرالى البلجيكى يجب أن يحصل على موافقة الأحزاب الحاكمة، وبعض الأحزاب الحاكمة، مثل الخضر واليسار، تخشى اتخاذ مثل هذه الإجراءات حتى لا تفقد أصوات المؤيدين للجماعة الإرهابية.- نعم.. فالجماعة تحاول- دائمًا- التكيف مع تطلعات وآمال المسلمين فى كل دولة تحاول اختراقها، ففى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعد الشباب بفرص عمل، وفى أوروبا تحاول استغلال قضية الإسلاموفوبيا لحشد المؤيدين.وأرى أن التوعية هى الحل لمحاربة دعاية الإخوان، فالشباب يحتاجون إلى معرفة تاريخهم وحقيقة دينهم ومعنى حقوق الإنسان والحريات العالمية، ولا بد كذلك من دعم النساء والرجال التقدميين فى الإعلام والسياسة، والمثقفين الذين يمثلون القوى الموجهة للديمقراطيات.