حكاية «د» وما فيها

اللجنة الاستشارية المختصة بتعيين المسئولين فى مناصب حكومية رفيعة، صادقت على قرار بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلى، بتعيين نائب رئيس الموساد السيد «د»، رئيسًا لجهاز المخابرات الخارجية، «الموساد»، ومن المقرر أن يطرح نتنياهو القرار على الحكومة، فى جلسة قريبة، قبل أن يصادق عليه بشكل نهائى ويكشف عن باقى حروف الاسم!.

بعد خمس سنوات وستة أشهر، قضاها على رأس الجهاز، سيغادر يوسى كوهين منصبه فى يونيو المقبل، وبينما ترشحه بعض المصادر لخلافة نتنياهو فى رئاسة الحكومة الإسرائيلية، رجّحت مصادر أخرى أن يصبح سفير تل أبيب المقبل لدى واشنطن. أما المعلومات المتداولة عن السيد «د»، فمصدرها رونين بيرجمان، محرر الشئون الأمنية والمخابراتية فى جريدة «يديعوت أحرونوت»، ويوسى ميلمان، ضابط المخابرات السابق، الذى يعمل حاليًا فى جريدة «معاريف»: الأول كتب تقريرًا نشرته جريدته الإسرائيلية، فى ١٦ ديسمبر الجارى، والثانى كتب بعد يومين فى موقع «ميدل إيست آى»، Middle East Eye، الذى يقع مقره فى بريطانيا وتموله قطر.

ما جاء فى التقريرين، تطابق مع تقرير نشره موقع «الجزيرة نت» القطرى، بتوقيع محمد محسن وتد، قال فيه إن تعيين السيد «د» لقى قبولًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والمخابراتية الإسرائيلية، وزعم أن مسئولين كبار سابقين فى الجهاز وصفوه بأنه «صادق ونزيه»، ومنفتح على أفكار التغيير الهيكلى والتنظيمى والمهنى، مع أن الخلافات لا تزال مشتعلة على الساحة السياسية الإسرائيلية، بسبب تعيينه!.

فى تقريره، أكد ميلمان أن اسمين كبيرين كانا يتنافسان مع «د» على المنصب، أحدهما يشار له بالحرف نفسه «د» والآخر معروف باسم «أ»، وأن الاثنين خدما أيضًا فى الجيش الإسرائيلى، ثم التحقا بالموساد وتوليا إدارة وحدات عملياتية وقاما بمهام مختلفة. غير أن جريدة «معاريف» ذكرت، فى ٢٧ نوفمبر الماضى، أن هرتسى هاليفى، قائد لواء المظليين، والقائد السابق للقيادة الجنوبية فى الجيش الإسرائيلى، رفض عرضًا من نتنياهو بتولى المنصب نفسه!.

الرئيس رقم ١٣ للموساد عمره ٥٦ سنة فى تقرير ميلمان، و٥٥ سنة فى تقرير بيرجمان، وأدى خدمته العسكرية فى «سايريت ماتكال»، Sayeret Matkal، وهى وحدة العمليات الخاصة المسئولة عن الاستطلاع وتركيب معدات التجسس خلف خطوط العدو. وانضم إلى الموساد منذ ٣٠ سنة، وبعد أن أنهى تدريبه الأساسى لمدة ١٨ شهرًا، التحق بوحدة «تزوميت»، Tzomet، المسئولة عن تحديد مواقع العملاء وتجنيدهم وتشغيلهم. وخلال فترة عمله فى تلك الوحدة قام بتجنيد عملاء فى أماكن كانت على رأس أولويات الموساد، منها إيران ولبنان. وفى صيف ٢٠١٨، تمت ترقيته نائبًا لرئيس الجهاز الحالى، وبات الرجل الثانى فى الجهاز.

نقل بيرجمان عن مسئول سابق فى الموساد أن «د» ينتمى إلى المدرسة القتالية، التى أسسها مائير دجان، والتى تركز عملها فى تنفيذ عمليات خارج الحدود الإسرائيلية، وتتبنى سياسة «الاشتباك وترك البصمات». وأشار إلى أن أهم العمليات التى قام بتنفيذها، عملية سرقة الأرشيف النووى الإيرانى من قلب مدينة طهران. وهى العملية التى أعلن عنها رئيس الوزراء الإسرائيلى، وتم على إثرها اغتيال محسن فخرى زاده، فى نوفمبر الماضى، الذى يوصف بأنه «عقل البرنامج النووى الإيرانى»، والذى اتهمت السلطات الإيرانية الموساد باغتياله. وبالصمت الرهيب، تعاملت الأمم المتحدة، هيئاتها، مفوضياتها، مجلس أمنها، أمينها العام ومتحدثها الرسمى، مع ذلك الاتهام الذى حملته رسالة المندوب الإيرانى الدائم لدى المنظمة الدولية.

أمام شاشة عملاقة وخزائن برفوف مغطاة، وقف رئيس الوزراء الإسرائيلى، فى ٣٠ أبريل ٢٠١٨، ليعرض ويستعرض مقاطع فيديو، ووثائق مكتوبة بالفارسية، قال إنها «ملفات إيران النووية السرية». وأعلن أن المخابرات الإسرائيلية استطاعت الاستيلاء على نصف طن من الوثائق، تؤكد استمرار إيران فى تطوير برنامجها النووى. وخلال ذلك الاستعراض، عرض نتنياهو صورة لأحد الأشخاص، وقال: «تذكروا هذا الاسم.. محسن فخرى زاده».

مع أن «د» يعد تلميذًا لرئيس الموساد الحالى، إلا أن ميلمان يتوقع ألا يتبع نهج سلفه، مرجحًا أن يكون أكثر حذرًا وانضباطًا من كوهين فى استعراض القوة، حتى يتمكن من الحفاظ على علاقة الموساد المتميزة بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، «رغم وجود إدارة أمريكية مزعجة». كما رجّح بيرجمان، ألا يحصل الموساد خلال ولاية الرئيس الأمريكى المقبل، جو بايدن، على مساحة كبيرة للمناورة، مثلما كان الأمر فى عهد الرئيس الحالى دونالد ترامب.

.. وأخيرًا، قيل إن الموساد تحت قيادة السيد «د» سيواصل خلال السنوات الخمس المقبلة دوره التقليدى فى التجسس خارج الحدود، وقيل أيضًا إن رئيس الجهاز الجديد يطمح إلى تطبيع العلاقات مع عدد أكبر من الدول العربية والإسلامية، وسيحاول تحسين العلاقات والعمليات المشتركة مع أجهزة مخابرات ١٥٠ دولة يرتبط معها الموساد بعلاقات تنسيق وتعاون و... و... و... إلخ!.

