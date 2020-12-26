وفاة رئيسة التمريض بوحدة صحية في كفر الشيخ بكورونا

لقيت مريم عوض أسعد، رئيسة التمريض بوحدة طب الأسرة بقرية السالمية التابعة لمركز فوه بمحافظة كفر الشيخ، مصرعها متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، والتي أصيبت به قبل أيام، وسرعان ما تدهورت حالتها الصحية داخل العزل وتوفيت بالفيروس.وفي سياق متصل، أصيب الدكتور أيمن رمضان، مدير معمل الفيروسات بالزعفران بمحافظة كفر الشيخ والمسئول عن تحاليل كورونا "PCR"، بفيروس كورونا وعلى الفور عزل نفسه وخضع للعلاج اللازم.وناشدت مديرية صحة كفر الشيخ المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية من «كُوفيد-19»، والعمل على تقليل الازدحام وغسل الأيدي باستمرار، وعدم لمس الأنف أو العين أو الفم قبل غسل اليدين جيدًا، والتزام المنازل قدر الإمكان لتجنب الإصابة بالفيروس.