مفتي أستراليا: «العلم والاعتدال والوسطية» السلاح الحقيقي لمحاربة التطرف (حوار)

ـ كنا نود إلقاء الضوء على الطرق الصوفية في أستراليا حاليا والدور الذي تقوم به؟

ـ هل يمكن أن تكون الصوفية هي القوة الإسلامية الحقيقة التي يمكنها تخليص العالم من التطرف أم لا؟

ـ لكن هل يوجد في أستراليا جماعات أو تنظيمات متطرفة أم لا؟

ـ ماهي خطتكم للقضاء على الإرهاب والتشدد حول العالم؟

ـ وهل المجتمع الأسترالي لفظ هذه الجماعات أم أنها موجودة وتمارس دورها بحرية؟

ـ ما مدى التعاون بين دار الافتاء والمجلس الإسلامى الأعلى بأستراليا ومشيخة الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية؟

ـ كيف مرت عليكم ذكرى العملية الإرهابية التى حدثت فى نيوزلاندا العام الماضى؟

ـ هل هناك تعاون بين المؤسسات الإسلامية والحكومات فى أستراليا ونيوزلاندا لمواجهة الفكر المتطرف حاليًا أم لا؟

أكد الدكتور سليم علوان الحسيني، أمين عام دار الفتوى المجلس الإسلامي الأعلى في أستراليا، على الدور المحوري الذي تلعبه دار الإفتاء الأسترالية والطرق الصوفية لنشر الفكر الوسطى في القارة الأسترالية.وأوضح "الحسيني" في حواره لـ"الدستور"، أن التصوف والصوفية هم الملاذ الحقيقي للخروج من النفق المظلم الذي نعيش فيه حاليا، ولذلك وجب على المؤسسات الدينية في العالم الاستعانة بهذه التجربة الكبيرة والعظيمة، وإلى نص الحوار..كما هو معلوم فإن الطرق الصوفية الحقة هي مدارس دينية في التزكية والتربية متفرعة من بعضها ومرتبطة بواسطة السند المتصل، وليست فرقة منحرفة تحمل أفكارا شاذة، بل جميعها تتبنى عقيدة أهل السنة والجماعة من الأشاعرة والماتريدية، والاختلاف بينها إنما هو في طريقة التربية والسلوك إلى الله، والطريق عند السالكين هي السيرة المختصة بهم الموصلة إلى رضا الله تعالى.لذلك نجد أهل التصوف في هذا البلد كما في سائر الأقطار شأنهم النصح والتوجيه والمعاملة الحسنة ليقتدي بهم الناس فهم كالمصابيح في الظلم. رغم ما تشهده الساحة حاليا من انتشار للأمراض والتزام الناس بالقواعد المتبعة إلا أنهم في الغالب ما يكون لهم مساهمات عبر تقنيات التواصل الإلكتروني للتذكير بالتزام شرع الله والسير على هدى العلماء والصالحين.نعم بالطبع، فلا شك بأن الصوفية الصادقة تعتبر الملاذ من فساد الاعتقاد والانحراف ولها الدور الكبير في هذا، والتمسك بها طريق النجاح والفلاح فإذا ما فهمنا حقيقة التصوف وما يدعو إليه من إنكار البدع السيئة التي لا توافق ما أتى به سيد الأولين والآخرين محمد عليه الصلاة والسلام، وتدعو إلى نبذ التطرف وكشف حقيقته من خلال التمسك بالعلم الصافي بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لنخلص إلى مجتمع واعي خالي من كل أشكال التطرف والغلو.المجتمع الأسترالي ليس بمنأى عن باقي المجتمعات التي دخلها الفكر الظلامي المتطرف، وقد كان لتنامي ظاهرة الإسلام فوبيا دور في توسيع دائرة التنظيمات المتطرفة، مع الأسف هذه حقيقة ليس من السهل التغافل عنها وعن وجودها في المجتمع الأسترالي وغيره من المجتمعات الإسلامية حول العالم، سيما بوجود وسائل التواصل الاجتماعي.والحكومة الأسترالية تقف دائما ضد الجماعات المتطرفة سواء على المستوى الأمنى أو المستوى الفكرى والدعوى فلايمكن على الإطلاق ترك هذه الجماعات تتحرك بحريتها فى البلاد.ينبغي من الجميع باختلاف مناصبهم ومسئولياتهم التصدي لهذه الأفكار الكاسدة، بالتعاون على عزل هذا الفكر المتطرف وحملته في كافة الميادين، وعلى تحصين المجتمع بسلاح العلم، فبالعلم نحارب الجهل، وبالاعتدال نكافح التطرف البغيض، وبالوسطية نحصن المجتمع، وبالرحمة نتصدى للعنف الممقوت.بالعلم الصافي المعتدل، فالعلم هو خير وأقوى وأشد ما يرفع في وجه الإرهاب الممقوت، فبالعلم نحفظ المجتمع والأسرة والفرد، وفي هذا المقام نذكر قول أحد الخلفاء الأربعة المرضيين سيدنا علي بن أبي طالب رضوان الله عليه: "العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال" لذا نوصي باتخاذ العلم سلاحا لكل أفراد المجتمع.في الواقع المجتمع الأسترالي يعتبر الإعلام من أهم وسائل المعرفة وعليها تبنى وجهات النظر المختلفة، فبينما نرى الإعلام يسلط الضوء على شريحة من الناس ويعتبرهم الممثل لعقائد الجماعات وإذا ما كان تشويه صورة الإسلام في المجتمعات وسيلة متبعة من قبل بعض الجهات لتنفير الناس من الدين، لذلك نجد انقسام في المجتمع الأسترالي الذي يجهل حقيقة تلك الجماعات والتي كان لها الدور الأكبر في تخريب مجتمعاتنا العربية، لذلك نجد بأن الطريق طويل ويحتاج إلى صبر عميق لتخطي هذه المرحلة.فى الواقع تعاوننا معهما جيد جدا ومستمر، وهذا ما يحتاجه المسلم في بلاد الاغتراب، التمسك بالمرجعيات المعتدلة لذا نحن في دار الفتوى نعول على هاتين المؤسستين لما فيه حماية النشء في المجتمعات التي نعيش فيها من التطرف وأدواته، ولا ننسى مساهمة الأزهر باستقبال أئمة من أستراليا لأجل التدريب والتأهيل لمواجهة الفكر المتطرف فى قارة أستراليا، فالأزهر يقوم بدور محورى وملوموس فى العالم الغربى هو ودار الإفتاء المصرية.فى الواقع، لقد مرت علينا هذه الذكرى بألم وحسرة على ما حصل ولكن عزاؤنا كبير بتماسك أبناء الجالية الإسلامية، وعدم الانجرار إلى ما يهدف إليه المتطرفون بأنواعهم سيما بعد موقف الحكومة النيوزلندية الذي خفف الوطأة كثيرا على المجتمع هناك، والمسلمون يعيشون فى نيوزلاندا بكل آداب وأخلاق فلا يعتدون على أحد ولا يجيرون على أحد فالغالبية العظمى ملتزمة بالحياة اليومية وهى الذهاب للعمل ثم العودة للمنزل.نعم لا يزال يوجد تعاون بين الحكومات فى القارة الأسترالية وبين رجال الفكر الإسلامى والأئمة والدعاة المعتدلين من باب أن الكل ينبغي منه المشاركة في المحافظة على المجتمع وتنقيته من الأفكار المتطرفة التى من شأنها ضرب المجتمع ككل وليس ضرب جماعة أو فصيل بعينه، والحكومة الأسترالية تقوم بدور كبير ومحورى لمواجهة الفكر المتشدد الذى من شأنه إحداث فتنة فى المجتمع، لان هناك من يسعى لنشر أفكارة الظلامية.