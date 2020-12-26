إصابة مدير معمل الزعفران في كفر الشيخ بكورونا

أصيب الدكتور أيمن رمضان مدير معمل الفيروسات بالزعفران بمحافظة كفر الشيخ والمسئول عن تحاليل "PCR" بفيروس كورونا.وتم تعقيم المعمل ومراقبة العاملين فيه عقب إصابة المدير، فضلا عن التأكيد على أن العمل في المعمل يسير بشكل طبيعي.وفي وقت سابق اليوم، أصيب الدكتور حسام جاد أستاذ العظام بكلية الطب بجامعة كفر الشيخ والطبيب بالمستشفى الجامعي بفيروس كورونا.فيما تعافى الدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشئون التعليم والطلاب من فيروس كورونا، والذي أصيب به قبل شهر تقريبا، عقب ثبوت سلبية مسحاته الأخيرة.