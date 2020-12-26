«عبدالوهاب دمه تقيل وأمينة رزق عبيطة» آراء تحية كاريوكا فى الكبار

"موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، أحب فيه أنه ملحن، لكني لا أحب بعض صفاته، وهي أنه "طالع فيها"، ودمه ثقيل، ويتحدث مع الجميع من أنفه".هكذا تحدثت الفنانة تحية كاريوكا عن موسيقار الأجيال في حديثها لمجلة "آخر ساعة" في عددها الصادر بتاريخ 6 مايو لعام 1945.لم يكن الفنان محمد عبدالوهاب هو الفنان الوحيد الذي تحدثت عنه في حوارها لمجلة "آخر ساعة"، لكنها أبدت رأيها في بعض الفنانين، حيث قالت عن الفنانة أمينة رزق، إنها تحب فيها أنها ممثلة كبيرة، لكن ما لا يعجبها فيها أنها شخصية "عبيطة".وقالت "كاريوكا"، عن الفنان يوسف وهبي، إنها تحب فيه أنه "جنتلمان"، لكنها هذه المرة رفضت الحديث عن عيوبه، وقالت "لا أحب فيها أشياء كثيرة، لكن لا أرغب في الحديث عنها".وكان موقف الفنانة تحية كاريوكا مشابهًا عندما طُلب منها الحديث عن الفنانة كوكب الشرق أم كلثوم، وقالت، إنها تحبها دائمًا، ورفضت الحديث عما لا يعجبها فيها.وكانت الفنانة تحية كاريوكا قد تحدثت عن الفنان عبد الحليم حافظ، وقالت في حوارها لجريدة "روز اليوسف" عام 1989: "عبد الحليم كان ذكيًا جدًا، وعشان كده هو لسه عايش لغاية دلوقتي، كان بيدقق في الغنوة جدًا وفي الكلام وفضل قاعد لكامل الشناوي عشان القصيدة تطلع حلوة (لا تكذبي)، وتدخلت بينه وبين أم كلثوم".