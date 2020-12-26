غلق ٧ مقاهي مخالفة في إطسا بالفيوم
السبت 26/ديسمبر/2020 - 09:24 م
الفيوم - زينب علاءطباعة
شنت الأجهزة التنفيذية بمركز إطسا مساء اليوم، حملة لغلق المحلات والمقاهي التي تعمل بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء، في إطار خطة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأسفرت الحملة عن غلق ٢ مقهى بشارع أبوبكر الصديق، وكذلك مقهى بمنطقة أبوحامد، و٢ مقهى بمنطقة غرب إطسا، و٢ مقهى بقرية معصرة عرفة التابعة لقرية أبوصير دفنو وورشة دوكو بقرية الصوافنة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وأسفرت الحملة عن غلق ٢ مقهى بشارع أبوبكر الصديق، وكذلك مقهى بمنطقة أبوحامد، و٢ مقهى بمنطقة غرب إطسا، و٢ مقهى بقرية معصرة عرفة التابعة لقرية أبوصير دفنو وورشة دوكو بقرية الصوافنة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.