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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غلق ٧ مقاهي مخالفة في إطسا بالفيوم

السبت 26/ديسمبر/2020 - 09:24 م
غلق مقاهي
غلق مقاهي
الفيوم - زينب علاء
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شنت الأجهزة التنفيذية بمركز إطسا مساء اليوم، حملة لغلق المحلات والمقاهي التي تعمل بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء، في إطار خطة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأسفرت الحملة عن غلق ٢ مقهى بشارع أبوبكر الصديق، وكذلك مقهى بمنطقة أبوحامد، و٢ مقهى بمنطقة غرب إطسا، و٢ مقهى بقرية معصرة عرفة التابعة لقرية أبوصير دفنو وورشة دوكو بقرية الصوافنة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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