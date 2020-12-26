الكشف على 879 مواطنا في كفر الشيخ وتحويل 17 مريضا لإجراء عمليات جراحية

شهدت قرية الشباسية التابعة للوحدة المحلية لقرية شابة بمركز دسوق، تنظيم قافلة طبية تحت إشراف المهندسة عايدة ماضى رئيسة مركز ومدينة دسوق والدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة والدكتور بكر عبداللطيف بكر مسئول القوافل الطبية بالمديرية ومحمد جميل نائب رئيس مركز ومدينة دسوق لشئون القرى والدكتور محمد فوزى أغا، مدير الإدارة الصحية بدسوق والفريق الطبي المرافق ورئيس قرية شابة عطية زيدان.وتستمر القافلة لمدة يومين فى إطار الاهتمام بالمناطق والقرى الأكثر فقرا والمحرومة من الخدمات الطبية، وشهدت عقد ندوة تثقيفية لأهالى القرية عن فيروس كورونا المستجد، حيث تم صرف العلاج مجانا لأهالى القرية والقرى المجاورة.وتم إجراء الكشف الطبى على 879 مواطنًا ومواطنة وتحويل 17 لمستشفيات متخصصة لإجراء العمليات اللازمة، وضمت القافلة تخصصات متعددة (باطنة، أطفال، جراحة جلدية، أسنان، نساء، مسالك بولية، وقسم للتقارير الطبية، وصيدلية، ومعملين)، وتم تحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات بمستشفيات وزارة الصحة، والتأمين الصحى.