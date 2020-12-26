المالية: 7.3% زيادة في الفائض النقدي للموازنة العامة

كشف الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019-2020 عن وصول إجمالي الإيرادات إلى 975.428.9 مليار جنيه بمعدل نمو 3.6% ونسبة المحقق الفعلي إلى الربط المذكور في الموازنة 83.1%.فيما بلغ إجمالي المحقق من إجمالي المصروفات 1.434.723.0 جنيه، بنسبة 4.7%، وبلغ إجمالي الفائض النقدي 459.294.1 مليار جنيه بنسبة زيادة 7.3% و78.3% من الربط المذكور في موازنة 2019-2020.