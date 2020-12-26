جامعة أسوان: لا صحة لتأجيل الدراسة.. وملتزمون بالإجراءات الوقائية

أكد الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان أن الدراسة بكافة الكليات منتظمة تمامًا ولا صحة لما تترد عن تأجليها، مضيفا «ملتزمون بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد».وأشار الدكتور أحمد غلاب إلى أن أعمال الامتحانات وإمتحانات الفصل الدراسي الأول سيتم إجراؤها في مواعيدها المقررة طبقاّ لتوجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلي للجامعات للعام الدراسي 20202021.جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلي للجامعات المنعقد اليوم في رحاب جامعة الفيوم، بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورؤساء الجامعات الحكومية وأمين المجلس الأعلى للجامعات وبرئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار.وأضاف الدكتور أحمد غلاب أن جامعة أسوان ملتزمة بتطبيق تجربة التعليم الهجين التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.