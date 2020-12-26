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لايف ستايل

كيف يحتفل رواد الفضاء بالكريسماس (صور)

السبت 26/ديسمبر/2020 - 07:29 م
رواد فضاء
رواد فضاء
إسلام جمال
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تستضيف محطة الفضاء الدولية 7 من أفراد الطاقم طوال موسم العطلات، وهو أكبر عدد على الإطلاق بالنسبة للمختبر الذي يدور في مدار 20 عامًا من وجود بشر على متنه.

ويضم الطاقم الدولي رواد فضاء ناسا كيت روبينز ومايكل هوبكنز وفيكتور جلوفر جونيور وشانون ووكر.

وتبدو العطلات مختلفة قليلًا هذا العام بسبب الوباء، لكنها ستظل تحدث حتى في الفضاء، حيث يتسأل البعض كيف يحتفل رواد الفضاء بالكريسماس.

فى هذا التقرير يقدم موقع "سى ان ان" كيف يحتفل رواد الفضاء بالكريسماس، من خلال أربعة رواد فضاء من محطة الفضاء الدولية "ناسا".

قال والكر، أحد رواد الفضاء: "أنا سعيد جدًا لوجودي في محطة الفضاء هذا العام لأنني سأشارك فى الأحتفالات مع زملائي في الطاقم الدولي".

واحتفل رواد الفضاء بتقليد الاحتفال بالعطلات في الفضاء منذ أيام مهمة أبولو، عندما شارك طاقم أبولو 8 رسالة عشية عيد الميلاد في بث تلفزيوني مباشر في عام 1968 بالتناوب في قراءة كتاب التكوين في الكتاب المقدس.

وقال رائد فضاء ناسا الدكتور أندرو مورجان لشبكة CNN إن كيفية تحديد هذه الأعياد والاحتفال بها أمر متروك لكل طاقم على حدة، ويميل المحاربون القدامى في الفضاء إلى مشاركة الاقتراحات والأفكار مع المبتدئين قبل صعودهم.

نظرًا للطبيعة الدولية لطاقمهم، فقد يحتفلوا بالفعل بعيد الميلاد مرتين عيد الميلاد في 25 ديسمبر وعيد الميلاد الأرثوذكسي الروسي في 7 يناير.

وتتمثل الإحتفالات لرواد الفضاء، إضاءة الشموع وتناول الحلوى، وإرتاء الملابس الخاصة ببابا نويل كأحد مظاهر الإحتفال بقدوم العام الجديد.

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