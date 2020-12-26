مصرع ربة منزل وابنتها في حادث على طريق سندوب أجا

لقيت ربة منزل ونجلتها مصرعهما، بعد أن صدمتهما سيارة ميكروباص على طريق سندوب أجا أمام قرية نقيطة التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية.ورد إخطار لمركز شرطة المنصورة بوقوع حادث تصادم ومتوفيين على طريق سندوب أجا أمام قرية "نقيطة" التابعة لمركز المنصورة، وبانتقال الضباط وبالفحص يبين أنه حال سير السيارة رقم د ق ر ٢٤١٥ أجرة ميكروباص قيادة المدعو فتحى صلاح المرسى الحكيم ٥٨ عامًا سائق ومقيم بندر بلقاس باتجاه المنصورة وبمكان الحادث اصطدم بكل من أم ابراهيم عثمان إبراهيم ٠ ٧ عامًا ربة منزل ومقيمة شارع مستشفى الصدر دائرة قسم أول المنصورة ونجلتها عبير حسن إبراهيم السيد ٤٠ عامًا ربة منزل ومقيمة شارع عبدالسلام عارف دائرة قسم أول المنصورة حال عبورهما الطريق، ما أدى إلى وفاتهما وتم نقلهما إلى مستشفى المنصورة الدولى.وبسؤال نجل المتوفاة الأولى محمد حسن إبراهيم السيد ٣٥ عامًا عامل، ومقيم شارع مستشفى الصدر دائرة قسم أول المنصورة وزوج المتوفاة الثانية هيثم السيد محمد ٤١ عامًا نقاش ومقيم شارع عبدالسلام عارف دائرة قسم أول المنصورة، أيدا مضمون الفحص، واتهما قائد السيارة بالتسبب في وفاتهما وبسوال قائد السيارة اعترف بارتكاب الواقعة دون قصد منه.وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٢٣٧٥٥ لسنة ٢٠٢٠ جنح مركز شرطة المنصورة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.