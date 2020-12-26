رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 26 ديسمبر 2020 الموافق 11 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

سينوم فارم: رحلة لقاح الصين من الإنتاج إلى وصوله القاهرة

السبت 26/ديسمبر/2020 - 09:28 م
لقاح الصين
لقاح الصين
سالي رطب
طباعة
عاودت أرقام الإصابات في مصر الارتفاع خلال الأيام الماضية، لتتعدى نسبة إصابات فيروس كورونا أكثر من 1000 حالة يوميًا بعد أن ظلت أقل من 200 إصابة لعدة أشهر متتالية، وذلك في الوقت الذي تبدأ فيه وزارة الصحة رسميًا تلقيح الأطقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، باللقاح الصيني - سينوم فارم، الذي تسلمت مصر منه الشحنة الأولى منذ أسبوعين.

«الدستور» وبالتزامن مع بدء التلقيح خلال ساعات، تستعرض قصة اللقاح الصيني منذ تصنيعه وحتى وصوله القاهرة.

تجارب سريرية على 5 لقاحات صينية
مع بداية انتقال فيروس كورونا الذي ظهرت الإصابات الأولى به في الصين وانتقلت خلال أسابيع قليلة إلى بقية دول العالم، عكفت بكين مثل أغلب الدول المتقدمة على إنتاج لقاح لمواجهة فيروس كورونا الذي تسبب في وفاة نحو مليوني مواطن حول العالم وإصابة أكثر من 74 مليون آخرين حتى الآن وفي منتصف أبريل الماضي حصل لقاح سينوفارم على موافقة التجارب السريرية التي أجريت لمدة 66 يوميًا.

وأعلنت شركة ساينوفارما الصينية في يونيه نجاح التجارب السريرية الأولى والثانية على اللقاح الذي تنتجه، ويعمل اللقاح الصيني من خلال استخدام جزيئات فيروسية ميتة لتعريض النظام المناعي في الجسم إلى الفيروس بدون حدوث رد فعل خطير.

مصنع لزيادة إنتاج اللقاح
في يوليو وافقت الصين على تجربة اللقاح على البشر بعد أن حصلت على موافقة "المسار السريع" من هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية لتسريع عملية المراجعة التنظيمية.

كما بدأت في بناء مصنع عملاق لإنتاج ملايين الجرعات من المصل الواقي من الإصابة بالمرض، لبدء إنتاج كميات كبيرة من اللقاح في مارس من العام المقبل، مؤكدة جاهزية اللقاح للحقن في الخريف وهو ما حدث بالفعل.

ويقع المصنع الجديد في منطقة تجارة حرة بمدينة نينغبو التابعة لمقاطعة تشجيانغ شرقي الصين، باستثمارات تزيد على 550 مليون يوان (نحو 78 مليون دولار)، ويتم تشغيله من قبل مجموعة اللقاحات "AIM" مقرها بكين، وسيتخصص المصنع في تطوير وإنتاج لقاحات ضد الفيروس باستخدام نسخ ميتة من كورونا لتحفيز الجسم البشري على تكوين الأجسام المضادة.

وبدأت الشركة المصنعة للقاح الصيني في أكتوبرالماضي تجارب المرحلة الأخيرة في البرازيل التي توقف لأيام قليلة بعد وفاة أحد المتطوعين والذي ثبت لاحقًا أن موته لا علاقة له باللقاح.

تجارب اللقاح في الإمارات
في سبتمبر الماضي، بدأت الإمارات في استعمال لقاح شركة الأدوية الصينية "سينوفارم" على المتعاملين مباشرة مع المرضى بعد أن أخضعته الإمارات لتجارب أظهرت أنه "آمن وفعال ونتجت عنه استجابة قوية".

كانت الإمارات قد بدأت تجاربها على اللقاح منتصف يوليو الماضي، والمدرج تحت مظلة الصحة العالمية، وتم اختيار دبي لإجراء التجارب كونها تضم أكثر من 200 جنسية.

وأظهرت نتائج الدراسات خلال المراحل النهائية من التجارب أن اللقاح آمن وفعال ونتجت عنه استجابة قوية، وتوليد أجسام مضادة للفيروس، وذكر أنه تمت مراجعة الدراسات المتعلقة بسلامة التطعيم، تحت إشراف صارم من فريق طبي لإدارة الدراسة، وبتطبيق كافة إجراءات مراقبة الجودة والأمان والفعالية للقاح.

مصر تبدأ في حقن الأطقم الطبية
استقبلت القاهرة منذ أسبوعين الدفعة الأولى للقاح كوررنا وبعدها بأيام استقبلت الدفعة الثانية، وأوضحت وزير الصحة المصرية هالة زايد أن الاختيار الأمثل كان للقاح الصيني "سينوفارم" والذي اختارته لجنة تضم ممثلين من الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، ووزارة التعليم العالي، وهيئة الدواء المصرية، ومنظمة الصحة العالمية.

وخضع اللقاح منذ استلامه وحتى الآن لـ4 أنواع من التحاليل تمت بشكل دقيق من خلال معامل هيئة الدواء المصرية حتى قررت الوزارة بدأ حقن الفئات الأولى بدءًا من غد الأحد، وهي الأطقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، باللقاح الصيني - سينوم فارم-، المضاد لفيروس كورونا.

موضوعات متعلقة

مستشار الرئيس يكشف عن حقيقة إصابته بكورونا

المتهم باغتصاب حفيدة زوجته بحلوان: «كنت بلعب معاها»

السيسي: يجب بلورة اتفاق قانوني ملزم بشأن أزمة سد النهضة

بـ 5 ملايين دولار.. مصطفى محمد يفاجئ الزمالك بعرض فرنسي جديد

الصور

image description

حملات مكبرة لرفع المخلفات واستكمال أعمال التطوير بمراكز أسيوط

image description

سكرتير محافظة أسيوط يتابع أعمال تبطين ترعة المحيط بالقوصية

image description

حملة توعية للتبرع بالدم بنقابة مهندسي أسيوط

image description

500 طالب يشاركون في المشروع القومي للياقة البدنية بدمياط

image description

محافظ أسيوط يناشد المواطنين بتقديم طلبات التصالح قبل 31 ديسمبر

الأكثر قراءة

القضاء الإداري: وقف العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء ليس من اختصاصنا

مستشار الرئيس يكشف عن حقيقة إصابته بكورونا

الداخلية تكشف حقيقة اختطاف ربة منزل بالقاهرة

شاهد.. مؤمن زكريا يزف خبر سار لجماهير الأهلي

إنفوجراف

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

الهضيبي: البرلمان الأوروبي تجاهل فساد أردوغان وانتهاكه حقوق الإنسان

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

image description

إفيهات لا تنسى.. 20 عاما على عرض فيلم الناظر (إنفوجراف)

نجم الساعة

صورة تذكارية توثق رحلة «نواب التنسيقية» بعد استخراج كارنيات العضوية

منوعات

تعرف على مواعيد قطارات المنصورة القاهرة 2021

كيفية التسجيل في موقع دعم مصر الإلكتروني 2021 وإضافة المواليد والزوجة بالخطوات.. والرابط

تعرف على ملف قائمة الترددات الجديدة للنايل سات 2021

«حسين حمودة» يحصل على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف

أيام زمان

«عبدالوهاب دمه تقيل وأمينة رزق عبيطة» آراء تحية كاريوكا فى الكبار

قصة مخرج أمريكي تحرش بـ نعيمة عاكف.. «أكل علقة ساخنة وفريد الأطرش أنقذه»

هكذا دمرت نادية الجندي فنانًا كبيرًا: «ارتبطا بسبب قبلة وانفصلا بعد إفلاسه»

«أنت لا تصلح للتمثيل».. سر كراهية عادل أدهم للدنجوان أنور وجدي

مقالات الرأي
ماجد حبته
حكاية «د» وما فيها
مؤمن المحمدي
سردباك
د.كريمة الحفناوى
المؤتمر الدائم للمرأة العاملة وحملة مناهضة العنف ضد المرأة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد رفعت.. قيثارة السماء «١-٢»
المزيد

الثقافة

ياسمين صلاح: الشعر قرين الفلسفة

عودة نشاط مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية

الدبلوماسى.. قصة تشيخوف الساخرة

رشا أحمد: «الشعر يختارنا.. اكتفيت به عمن سواه»