سينوم فارم: رحلة لقاح الصين من الإنتاج إلى وصوله القاهرة

تجارب سريرية على 5 لقاحات صينية

مصنع لزيادة إنتاج اللقاح

تجارب اللقاح في الإمارات

مصر تبدأ في حقن الأطقم الطبية

عاودت أرقام الإصابات في مصر الارتفاع خلال الأيام الماضية، لتتعدى نسبة إصابات فيروس كورونا أكثر من 1000 حالة يوميًا بعد أن ظلت أقل من 200 إصابة لعدة أشهر متتالية، وذلك في الوقت الذي تبدأ فيه وزارة الصحة رسميًا تلقيح الأطقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، باللقاح الصيني - سينوم فارم، الذي تسلمت مصر منه الشحنة الأولى منذ أسبوعين.«الدستور» وبالتزامن مع بدء التلقيح خلال ساعات، تستعرض قصة اللقاح الصيني منذ تصنيعه وحتى وصوله القاهرة.مع بداية انتقال فيروس كورونا الذي ظهرت الإصابات الأولى به في الصين وانتقلت خلال أسابيع قليلة إلى بقية دول العالم، عكفت بكين مثل أغلب الدول المتقدمة على إنتاج لقاح لمواجهة فيروس كورونا الذي تسبب في وفاة نحو مليوني مواطن حول العالم وإصابة أكثر من 74 مليون آخرين حتى الآن وفي منتصف أبريل الماضي حصل لقاح سينوفارم على موافقة التجارب السريرية التي أجريت لمدة 66 يوميًا.وأعلنت شركة ساينوفارما الصينية في يونيه نجاح التجارب السريرية الأولى والثانية على اللقاح الذي تنتجه، ويعمل اللقاح الصيني من خلال استخدام جزيئات فيروسية ميتة لتعريض النظام المناعي في الجسم إلى الفيروس بدون حدوث رد فعل خطير.في يوليو وافقت الصين على تجربة اللقاح على البشر بعد أن حصلت على موافقة "المسار السريع" من هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية لتسريع عملية المراجعة التنظيمية.كما بدأت في بناء مصنع عملاق لإنتاج ملايين الجرعات من المصل الواقي من الإصابة بالمرض، لبدء إنتاج كميات كبيرة من اللقاح في مارس من العام المقبل، مؤكدة جاهزية اللقاح للحقن في الخريف وهو ما حدث بالفعل.ويقع المصنع الجديد في منطقة تجارة حرة بمدينة نينغبو التابعة لمقاطعة تشجيانغ شرقي الصين، باستثمارات تزيد على 550 مليون يوان (نحو 78 مليون دولار)، ويتم تشغيله من قبل مجموعة اللقاحات "AIM" مقرها بكين، وسيتخصص المصنع في تطوير وإنتاج لقاحات ضد الفيروس باستخدام نسخ ميتة من كورونا لتحفيز الجسم البشري على تكوين الأجسام المضادة.وبدأت الشركة المصنعة للقاح الصيني في أكتوبرالماضي تجارب المرحلة الأخيرة في البرازيل التي توقف لأيام قليلة بعد وفاة أحد المتطوعين والذي ثبت لاحقًا أن موته لا علاقة له باللقاح.في سبتمبر الماضي، بدأت الإمارات في استعمال لقاح شركة الأدوية الصينية "سينوفارم" على المتعاملين مباشرة مع المرضى بعد أن أخضعته الإمارات لتجارب أظهرت أنه "آمن وفعال ونتجت عنه استجابة قوية".كانت الإمارات قد بدأت تجاربها على اللقاح منتصف يوليو الماضي، والمدرج تحت مظلة الصحة العالمية، وتم اختيار دبي لإجراء التجارب كونها تضم أكثر من 200 جنسية.وأظهرت نتائج الدراسات خلال المراحل النهائية من التجارب أن اللقاح آمن وفعال ونتجت عنه استجابة قوية، وتوليد أجسام مضادة للفيروس، وذكر أنه تمت مراجعة الدراسات المتعلقة بسلامة التطعيم، تحت إشراف صارم من فريق طبي لإدارة الدراسة، وبتطبيق كافة إجراءات مراقبة الجودة والأمان والفعالية للقاح.استقبلت القاهرة منذ أسبوعين الدفعة الأولى للقاح كوررنا وبعدها بأيام استقبلت الدفعة الثانية، وأوضحت وزير الصحة المصرية هالة زايد أن الاختيار الأمثل كان للقاح الصيني "سينوفارم" والذي اختارته لجنة تضم ممثلين من الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، ووزارة التعليم العالي، وهيئة الدواء المصرية، ومنظمة الصحة العالمية.وخضع اللقاح منذ استلامه وحتى الآن لـ4 أنواع من التحاليل تمت بشكل دقيق من خلال معامل هيئة الدواء المصرية حتى قررت الوزارة بدأ حقن الفئات الأولى بدءًا من غد الأحد، وهي الأطقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، باللقاح الصيني - سينوم فارم-، المضاد لفيروس كورونا.