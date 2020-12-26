شفاء 250 حالة من كورونا في الكويت

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح السبت، عن شفاء 250 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 145 ألفًا و380 حالة.وأضاف وزير الصحة الكويتي- في بيان صحفي- أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ250 من فيروس (كورونا)، مشيرًا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الجمعة، عن شفاء 232 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 145 ألفًا و130 حالة.