ضبط مشروبات كحولية مخدرة بمقهى في كفر الشيخ (صور)

ضبط مجلس مدينة الحامول بمحافظة كفر الشيخ مشروبات كحولية مسكرة داخل أحد المقاهي بقرية ٤٠ الشرقاوة التابعة لقرية السحايت.وتلاحظ وجود أحد المقاهي التي تقدم شيش بقرية ٤٠ الشراقوة التابعة للوحدة المحلية بالسحايت، وعلى الفور تم التحفظ عليها، كما تلاحظ تقديم مشروبات كحولية مخدرة بالمقاهي، وتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.