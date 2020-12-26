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الثقافة

«التعليم ودوره في تحقيق التنمية المستدامة».. محاضرة بثقافة الأقصر

السبت 26/ديسمبر/2020 - 08:15 م
ثقافة الأقصر
ثقافة الأقصر
جمال عاشور
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تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر، حيث عقدت مكتبة النمسا الثقافية محاضرة بعنوان "عدم الوعى أخطر من الجهل"، وأوضح أحمد الطيب سليم فضل العلم وذم الجهل وترجمة العلم فى الواقع وخطورة الإرهاب على المجتمع.

عقد بقصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "التعليم ودوره فى تحقيق التنمية المستدامة"، وأوضحت د. علا علي "مفهوم وتحقيق وأنشطة" التنمية المستدامة فى التعليم والأهداف التي نصت عليها جمعية الأمم المتحدة، ومدى مساهمة التعليم ما قبل الجامعي في تحقيق التنمية المستدامة ودور المجتمع في إيجاد فرص متكافئة بين الشباب لتحقيق الاستدامة في التعليم من خلال إيجاد فرص عمل تتناسب مع سوق العمل، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال التطوير المستمر للمنظومة التعليمية بكل عناصرها "المعلم، الطالب، المؤسسة التعليمة"، ودور المؤسسات الثقافية في نشر الوعي داخل المجتمع عن أهمية الاستدامة في العملية التعليمية خاصة.

أقام قصر ثقافة حسن فتحي محاضرة بعنوان "الرعاية الاجتماعية لذوى الاحتياجات الخاصة"، وتحدث العادلى حسان محمد وكيل ثقافى بمعهد فتيات القرنة الأزهري عن الإسلام وذوى الاحتياجات، وأهمية مراكز التأهيل لرعاية المعوقين والتقليل من الشعور بالنقص لدى المعوقين ومساعدتهم اجتماعيًا ودور الخدمة الاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة.

أعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى أمسية شعرية للشاعر محمد إبراهيم، حيث ألقى قصيدة بعنوان "سمك الهلاك"، كما عقدت مكتبة حاجر الضبعية أمسية شعرية للشاعر ميسره أنور بعنوان "في حب رسول الله"، وفى سياق متصل عقد بقصر ثقافة بهاء طاهر أمسية شعرية للشاعر أحمد شمس الدين الأمير وألقى قصيدتى "صابر علي الأيام، تمردي" وختم بمديح مع جمال النبي "ص"، بينما أقام قصر ثقافة الطفل عرض مسرح عرائس عن قصة "أرنوب وكيفية الوقاية من فيروس كورونا" أداء زينب أحمد وهناء محمد.

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