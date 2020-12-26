«الزراعة» تصدر 4 توصيات فنية لحدائق المانجو

أوصت الإدارة المركزية للبساتين، برئاسة المهندس محمود فوزي والتابعة لقطاع الإرشاد الزراعي فى وزارة الزراعة بـ4 توصيات مهمة لحدائق المانجو يجب اتباعها في يناير المقبل، وهى كالآتي:تنظيم عملية التزهير خلال هذا الشهر وإزالة الشماريخ الزهرية المبكرة إن وجدت بمجرد انتفاخ البراعم، وذلك عن طريق القصف لمنع نقل الأمراض الفيروسية.التسميد يتم إضافة الدفعة الأولى من السماد الآزوتي والبوتاسيوم كما يلي:الأشجار غير المثمرة الأقل من 5 سنوات يضاف 500 جم سلفات نشادر علي دفعتين لكل شجرة تروي بالغمر أو 400 جم نترات نشادر لكل شجرة تروي بنظام التنقيط على 6ـ 8 دفعات بالسماد، وكذلك يتم إضافة 250 جم سلفات بوتاسيوم + 250 جم كبريت زراعي شجرة في حالة الري بالغمر قبل التزهير.الأشجار المثمرة اكبر من 5 سنوات والتي تروي بالغمر فعند انتفاخ البراعم يتم إضافة الدفعة الأولى من الأسمدة الكيماوية بمعدل من 1 ـ 1.5 كجم سلفات نشادر + من 0.5 ـ 1 كجم سلفات بوتاسيوم + 12 ـ1 كجم كبريت زراعي شجرة حسب عمر الشجرة وحجمها.في حالة الأشجار التي تروي بالتنقيط يستخدم نترات النشادر على دفعات من 6 ـ 8 دفعات شهريًا ويجب ألا يزيد تركيز السماد في المحلول لمدة 0.5 جم لتر وكمية السمــاد في اليوم من 15 ـ 20 جم شجرة.يستخدم الفوسفور في حالة الري بالتنقيط فـي صورة حمض فوسفــوريك للعمــل علــى تنظيــف الشبكة، بالإضافة لإمداد النباتات باحتياجها من الفوسفور وذلك بمعدل 1.5 لتر فدان مرة أسبوعيًا.