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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

«الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة».. ملتقى ثقافي بديروط

السبت 26/ديسمبر/2020 - 07:11 م
قصر ثقافة ديروط
قصر ثقافة ديروط
جمال عاشور
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شهد قصر ثقافة ديروط ملتقى ثقافي تحت عنوان "الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة" ضمن التعاون المثمر بين المؤسسات الحكومية والهيئة العامة لقصور الثقافة بالتعاون مع مكتب تفتيش العمل بديروط، وذلك تلبية لاحتياجات المجتمع في مواجهة العنف ضد المرأة بكافة أشكاله وصوره وانطلاقًا من واقع النهوض بأوضاع المرأة.

بدأت فعاليات الملتقى بالسلام الوطني أعقبه محاضرة تثقيفية بعنوان "العنف ضد المرأة ودعمها" حاضرتها الدكتورة مريم نجيب والتي قدمت رؤية جوهرية حول مفهوم العنف ضد المرأة والسعي لتوفير الإرادة السياسية والعمل المشترك بين الوزارات المعنية وأجهزة الدولة الحكومية وغير الحكومية والأزهر والكنيسة ومشاركة المجتمع المدني لإعداد إستراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة.

كما أكد مجدي لمعى جهود الدولة في دعم استراتيجية وطنية كآلية أساسية من شأنها المساهمة في وقاية المرأة والفتاة من الممارسات العنيفة ضدها وتعظيم الجهود المبذولة لخفض معدلات العنف الأسري والمجتمعي الموجه ضد المرأة والفتاة وتأهيل ضحاياه تجنبا للعزلة والسلبية والانزواء وتحقيقا للأمن والاستقرار.

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