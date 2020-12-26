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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

قصور الثقافة تواصل اكتشاف مواهب الغربية

السبت 26/ديسمبر/2020 - 08:12 م
قصور الثقافة
قصور الثقافة
جمال عاشور
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التقت مجموعة كبيرة من مدارس الفن التشكيلي داخل قصر ثقافة المحلة؛ وذلك خلال معرض فني شهد مشاركة واسعة من جانب الفنانين التشكيليين، الذين تسابقوا في تقديم أحدث لوحاتهم الفنية، التي تعددت مدارسها الفنية ومن بينها، المدرسة الواقعية، والرمزية، والتعبيرية، فيما جاءت بعض اللوحات من المدرسة التجريدية.

وشهد المعرض مشاركة أكثر من 25 فنانًا تشكيليًا، قدموا ما يتجاوز الـ200 لوحة فنية، بحضور كوكبة من فناني الفنون التشكيلية على مستوى الجمهورية، والمهتمين بالشأن الفني والثقافي بمحافظة الغربية، ووسط إجراءات وقائية مشددة لتفادي انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتعليقًا على أحداث المعرض قال الفنان التشكيلي طارق عثمان: "سعيد جدًا بنجاح فعاليات المعرض، الذي بدأ التحضير له منذ فترة، وتم خلالها إقامة العديد من الورش الفنية لتدريب المواهب الجديدة لتقديم فن يليق بالجمهور، وتابع: "أشكر الهيئة العامة لقصور الثقافة على تذليل كل الصعاب، وتقديم المساعدة والدعم لكي يقام المعرض في التوقيت المعد له سابقًا".

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