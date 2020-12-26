رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 26 ديسمبر 2020 الموافق 11 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«السياحة» تروج لخليج أبو دباب بمرسى علم

السبت 26/ديسمبر/2020 - 08:22 م
خليج أبو دباب
خليج أبو دباب
رامى حسين
طباعة
روّجت وزارة السياحة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" لخليج أبو دباب بمرسى علم مصحوبة بتعليق قالت فيه: "قم بالغوص والتعرف على أكثر أماكن البحر الأحمر روعة، يقع خليج أبو دباب على بعد 30 كم شمال مرسى علم ويتميز بأنه موقع فريد للغطس، يشتهر بالحياة البحرية الرائعة، وأبرزها أبقار البحر".

واستطاع خليج أبو دباب بأن يكون أفضل موقع لممارسة رياضة الغوص على مستوى العالم ضمن أفضل 7 مواقع للعام الحالى طبقًا لموقع "لونلي بلانيت"، الذى يعد أكبر مرجع ودليل للسفر حول العالم، كما يطلق على الشاطئ القاع الخضراء، حيث إنه يتكون من تربة رملية مغطاة بطبقة من الحشائش البحرية.

موضوعات متعلقة

«لا أعفي نفسي من المسئولية».. الإبراشي يروي تفاصيل إصابته بكورونا

القبض على المتهم بحرق مصحة علاج الإدمان بالإسكندرية

«حسين حمودة» يحصل على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف

مستشار الرئيس يكشف عن حقيقة إصابته بكورونا

الصور

image description

حملات مكبرة لرفع المخلفات واستكمال أعمال التطوير بمراكز أسيوط

image description

سكرتير محافظة أسيوط يتابع أعمال تبطين ترعة المحيط بالقوصية

image description

حملة توعية للتبرع بالدم بنقابة مهندسي أسيوط

image description

500 طالب يشاركون في المشروع القومي للياقة البدنية بدمياط

image description

محافظ أسيوط يناشد المواطنين بتقديم طلبات التصالح قبل 31 ديسمبر

الأكثر قراءة

مستشار الرئيس يكشف عن حقيقة إصابته بكورونا

الداخلية تكشف حقيقة اختطاف ربة منزل بالقاهرة

«لا أعفي نفسي من المسئولية».. الإبراشي يروي تفاصيل إصابته بكورونا

بـ 5 ملايين دولار.. مصطفى محمد يفاجئ الزمالك بعرض فرنسي جديد

إنفوجراف

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

الهضيبي: البرلمان الأوروبي تجاهل فساد أردوغان وانتهاكه حقوق الإنسان

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

image description

إفيهات لا تنسى.. 20 عاما على عرض فيلم الناظر (إنفوجراف)

نجم الساعة

صورة تذكارية توثق رحلة «نواب التنسيقية» بعد استخراج كارنيات العضوية

منوعات

كيفية التسجيل في موقع دعم مصر الإلكتروني 2021 وإضافة المواليد والزوجة بالخطوات.. والرابط

«حسين حمودة» يحصل على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف

تعرف على تردد قناة cbc الجديد 2020 - 20

سائق يستخدم المياه بدلًا من عينة البول عند إخضاعه لكشف المخدرات

أيام زمان

قصة مخرج أمريكي تحرش بـ نعيمة عاكف.. «أكل علقة ساخنة وفريد الأطرش أنقذه»

هكذا دمرت نادية الجندي فنانًا كبيرًا: «ارتبطا بسبب قبلة وانفصلا بعد إفلاسه»

«أنت لا تصلح للتمثيل».. سر كراهية عادل أدهم للدنجوان أنور وجدي

«انتهى بطريقة مؤلمة».. تفاصيل الزواج السري بين ناهد شريف وكمال الشناوي

مقالات الرأي
ماجد حبته
حكاية «د» وما فيها
مؤمن المحمدي
سردباك
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد رفعت.. قيثارة السماء «١-٢»
صفاء النجار
هدى العجيمى.. مع الأدباء الشبان
المزيد

الثقافة

«التعليم ودوره في تحقيق التنمية المستدامة».. محاضرة بثقافة الأقصر

قصور الثقافة تواصل اكتشاف مواهب الغربية

«الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة».. ملتقى ثقافي بديروط

عودة نشاط مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية