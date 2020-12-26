«السياحة» تروج لخليج أبو دباب بمرسى علم

روّجت وزارة السياحة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" لخليج أبو دباب بمرسى علم مصحوبة بتعليق قالت فيه: "قم بالغوص والتعرف على أكثر أماكن البحر الأحمر روعة، يقع خليج أبو دباب على بعد 30 كم شمال مرسى علم ويتميز بأنه موقع فريد للغطس، يشتهر بالحياة البحرية الرائعة، وأبرزها أبقار البحر".واستطاع خليج أبو دباب بأن يكون أفضل موقع لممارسة رياضة الغوص على مستوى العالم ضمن أفضل 7 مواقع للعام الحالى طبقًا لموقع "لونلي بلانيت"، الذى يعد أكبر مرجع ودليل للسفر حول العالم، كما يطلق على الشاطئ القاع الخضراء، حيث إنه يتكون من تربة رملية مغطاة بطبقة من الحشائش البحرية.