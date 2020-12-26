رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 27 ديسمبر 2020 الموافق 12 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليابان تسجل حالتين جديدتين للإصابة بسلالة كورونا الجديدة

السبت 26/ديسمبر/2020 - 09:14 م
اليابان
اليابان
أ ش أ
طباعة
أعلنت وزارة الصحة اليابانية، السبت، عن تسجيل حالتين جديدتين للإصابة بفيروس "كورونا" المستجد من السلالة المكتشفة هذا الشهر في المملكة المتحدة، والتي يقول العلماء إنها قادرة على الانتشار بشكل أكبر من السلالة القديمة.

وأوضحت الوزارة أن الحالتين الجديدتين هما لطيار في العقد الرابع من عمره عاد من العاصمة البريطانية لندن يوم 16 ديسمبر الجاري، وامرأة من أفراد عائلته في عقدها الثالث من العمر، لم تسبق لها زيارة المملكة المتحدة، لتكون أول حالة في اليابان تنتقل إليها عدوى السلالة الجديدة من "كوفيد-19" من داخل البلاد، حسب وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.

يأتي ذلك بعد يوم من إعلان سلطات الصحة اليابانية عن اكتشاف أول 5 حالات للإصابة بالسلالة الجديدة في البلاد، وجميعها من العائدين لليابان من المملكة المتحدة قبل أيام.

وتشهد اليابان خلال الأيام الأخيرة زيادة في عدد الإصابات اليومية بـ"كوفيد-19"، لا سيما في العاصمة طوكيو، لكن السلطات ترى أن الزيادة ليست كبيرة إلى الحد الذي يدفعها لفرض حالة الطوارئ، إلا أن المخاوف من تفشي السلالة الجديدة دفعت الحكومة اليابانية، اليوم، إلى إعلان منع دخول الأجانب غير المقيمين من أنحاء العالم بداية من الإثنين المقبل وحتى نهاية يناير القادم.

وفرضت عشرات الدول حول العالم قيودًا على السفر إليها من بريطانيا بعد اكتشاف سلالة جديدة من فيروس "كورونا" يُعتقد أنها السبب في الارتفاع الكبير في عدد الإصابات في لندن وجنوب غرب إنجلترا خلال الأسابيع الأخيرة.

ويقول مسئولو الصحة البريطانيون إن السلالة الجديدة قد تكون أكثر قدرة على الانتشار من نظيرتها الأولى بنسبة تصل إلى 70%، لكن ليس هناك دليل على كونها أكثر فتكًا أو مقاومة للقاحات المضادة للفيروس.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

وزير الرياضة يعلن الرئيس الجديد لإدارة الزمالك

الباز: لا يوجد قرارا بتعليق التعليم.. والحكومة لا تعمل في الخفاء

مستشار الرئيس يكشف عن حقيقة إصابته بكورونا

القضاء يحظر العمل السياسي في الجامعات والمعاهد والوظيفة العامة

الصور

image description

حملات مكبرة لرفع المخلفات واستكمال أعمال التطوير بمراكز أسيوط

image description

سكرتير محافظة أسيوط يتابع أعمال تبطين ترعة المحيط بالقوصية

image description

حملة توعية للتبرع بالدم بنقابة مهندسي أسيوط

image description

500 طالب يشاركون في المشروع القومي للياقة البدنية بدمياط

image description

محافظ أسيوط يناشد المواطنين بتقديم طلبات التصالح قبل 31 ديسمبر

الأكثر قراءة

ضبط مالك ومدير مستشفى بالعبور عقب مصرع وإصابة 16 مصاب بكورونا نتيجة حريق

مستشار الرئيس يكشف عن حقيقة إصابته بكورونا

القضاء الإداري: وقف العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء ليس من اختصاصنا

الداخلية تكشف حقيقة اختطاف ربة منزل بالقاهرة

إنفوجراف

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

الهضيبي: البرلمان الأوروبي تجاهل فساد أردوغان وانتهاكه حقوق الإنسان

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

image description

إفيهات لا تنسى.. 20 عاما على عرض فيلم الناظر (إنفوجراف)

نجم الساعة

صورة تذكارية توثق رحلة «نواب التنسيقية» بعد استخراج كارنيات العضوية

منوعات

الشيف التركى بوراك يستقبل ولى عهد دبى بطريقة مميزة (فيديو)

العثور على علبة شوكولاتة عمرها 120 عاما مخبأة ضمن ممتلكات شاعر شهير

مانشستر سيتى يفوز على نيوكاسل بهدفين نظيفين فى الدورى الإنجليزى

منتخب الجزائر تحت 17 عاما يواجه السنغال استعدادا لكأس شمال أفريقيا

أيام زمان

كيف تسبب «أبي فوق الشجرة» في أزمة بين السندريلا ونادية لطفي؟

«عبدالوهاب دمه تقيل وأمينة رزق عبيطة» آراء تحية كاريوكا فى الكبار

«سياسية وفنية».. أزمات تسببت فيها راقصات

«زعل وغضب مني».. كواليس أزمة «حليم-السندريلا» بسبب مايوه

مقالات الرأي
ماجد حبته
حكاية «د» وما فيها
مؤمن المحمدي
سردباك
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد رفعت.. قيثارة السماء «١-٢»
صفاء النجار
هدى العجيمى.. مع الأدباء الشبان
المزيد

الثقافة

5 روايات نسائية تدفء قلبك فى الشتاء

حكاية صورة.. القصة الحقيقية للسفيرة عزيزة

أمسية شعرية غنائية بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية..الليلة

صدور كتاب معلقة الأضداد للناقد كمال أبو ديب