«تعليم كفر الشيخ» تبحث الاستعداد للامتحانات في ظل كورونا

عقدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اجتماعا بجميع مديرى الإدارات التعليمية بحضور الدكتور شاكر ندا، وكيل المديرية، وسلامة الويشى، مدير عام التعليم العام، ومحمد السبكى، مدير عام التعليم الفنى.وخلال الاجتماع، أكدت وكيلة الوزارة، ضرورة تنفيذ قرار رئيس الوزراء ومحافظ كفر الشيخ بشأن اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وكذلك ضرورة تعقيم المدارس كافة.وأشارت إلى أنه لا بد أن تكون الامتحانات فى فترات متفاوتة منعا للتجمعات حفاظا على صحة الطلاب، وكذلك الاهتمام بالمبانى الإدارية وبالدواوين ونظافتها وتعقيمها والتباعد بين الموظفين حفاظا على العملية التعليمية وتحسين لأدائهم، وأيضا إعلان الجداول بمواقع المديرية والإدارات التعليمية ليعلم به الجميع.