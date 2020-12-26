«العدل والمساواة» تجدد دعمها للجيش السوداني في مواجهة اعتداءات إثيوبيا

جدد جبريل إبراهيم عضو مجلس شركاء الفترة الانتقالية السوداني رئيس حركة العدل والمساواة، اليوم السبت، دعمهم بشدة ترسيم الحدود بين السودان وإثيوبيا وكل دول الجوار.وقال جبريل خلال زيارته للخطوط الأمامية للقوات المسلحة السودانية على الحدود مع إثيوبيا يرافقه وفد سياسي وعسكري من حركة العدل والمساواة السودانية، إن القوات المسلحة قادرة على حماية أرض الوطن وتمتلك جميع الإمكانات.وطالب جبريل بضرورة تضافر الجهود لدعم القوات المسلحة لبسط سيطرتها على كل شبر من السودان خاصة وأن لها تاريخ زاخر بالانتصارات وهي قوات مؤهلة لتنفيذ المهام التي توكل إليها.يذكر أن هجوم إثيوبي استهدف قوات الجيش السوداني أسفر عن مقتل وإصابة أفراد من القوات المسلحة من بينهم ضباط.