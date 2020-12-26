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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

بعد عفاف شعيب.. فنانون أثاروا الجدل بتصريحاتهم عن الرجال

السبت 26/ديسمبر/2020 - 06:50 م
جريدة الدستور
إسلام جمال
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أثار تصريح عفاف شعيب الأخير بأن هناك بعض الأزواج، خاصة المتزوجين حديثًا، يهتمون بالأعمال المنزلية بشكل كبير وربما يتولى طهي الطعام وغسل الصحون بنفسه.

وتابعت عفاف شعيب تصريحها بأن "الراجل اللي بيغسل المواعين ده يبقى أنصاف رجال يعني، والبنات متزعلش".

من ناحيتها، كتبت آيتن عامر عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات الشهيرة تويتر:"إيه التصريحات العجيبة دى بس مين قال إن اللى يساعد مراته في ظل طحنة الدنيا دى يبقى أنصاف رجال".

تابعت "الستات بيشتغلوا وينضفوا ويطبخوا ويغسلوا وبليل مبيناموش ساعتين على بعض بسبب نوم الطفل المتقطع ولما الراجل يساعد نقول عليه مش راجل إيه ده بجد".

ولم تكن عفاف شعيب الأولى التى تنصف الرجال على حساب النساء، فقد سبقتها الفنانة نجوى كرم، بتصريحات جريئة ضد المراة: "لا أحب أن تزيد حقوق المرأة عن حدها، ولا أحب أن تضعف الرجولة عن حدها، وإلا أصبحنا في خطر".

تابعت "مكان المرأة الأنسب هو بيتها وتربية الأبناء والاهتمام بتنظيف المنزل والطبخ، وإذا أرادت أن تعمل فذلك من أجل مساعدة زوجها وليس لتعبئة وقتها حتى لا تشعر بالملل والضجر".

كانت غادة عبد الرازق من الفنانات التى كان لها تصريح جرئ عن الرجال، حيث قالت فى إحدى البرامج الحوارية إن العلاقة بين الرجل والمرأة «شر لا بدّ منه».

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