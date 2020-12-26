وفاة معلمة جغرافيا متأثرة بإصابتها بكورونا في بدمنهور

فقدت هيئة التدريس بمدينة دمنهور في محافظة البحيرة، اليوم السبت، منال الجندي، معلمة الجغرافيا بمدرسة دمنهور الثانوية بنات، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، داخل العناية المركزة بمستشفى العزل.ومن جانبها نعت نقابة معلمي بندر دمنهور، برئاسة وهدان السيد، وجميع أعضائها، وكل معلمى بندر دمنهور، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وبدعوات صادقة بالرحمة والمغفرة، المعلمة الجليلة والمربية الفاضلة منال الجندي، معلم خبير جغرافيا بمدرسة دمنهور الثانوية بنات.