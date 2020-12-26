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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

الموافقة على إنشاء جامعة الغردقة لتمثل محافظة البحر الأحمر

السبت 26/ديسمبر/2020 - 06:48 م
خالد عبدالغفار
خالد عبدالغفار
علي عواد
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قرر المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، اليوم السبت، الموافقة على استقلال فرع جامعة جنوب الوادي بالغردقة ليصبح جامعة مستقلة تحت مسمى جامعة الغردقة.

وأعرب محافظ البحر الأحمر عن سعادته بهذا القرار، لأنه يعد بمثابة تحقيق لحلم أبناء المحافظة الذي انتظروه منذ سنوات عديدة، حيث يوفر ذلك مشقة ونفقات السفر التى يتكبدها أبناء المحافظة لاستكمال تعليمهم في الكليات والمعاهد بالمحافظات المجاورة، لافتًا إلى أنه كان هناك تنسيق مستمر ومتواصل مع وزير التعليم العالي.

وأكد المحافظ أن الدكتور خالد عبدالغفار كان متحمس لاتخاذ هذا القرار لخدمة أبناء المحافظة، موضحا أنه تم التنسيق مع الوزير بحيث يتم البدء في الدراسة في جامعة الغردقة اعتبارًا من العام الدراسي المقبل.

كما حرص المحافظ على توجيه الشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لدعمه الكبير والمستمر في تقديم جميع الخدمات والتيسيرات للمواطنين.

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