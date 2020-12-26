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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

صيانة محطات مياه الشرب بكفر الشيخ (صور)

السبت 26/ديسمبر/2020 - 06:47 م
صيانة محطات مياه
صيانة محطات مياه الشرب
عمرو الشامي
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أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه وجه رؤساء المدن بمتابعة أعمال الصيانة بمحطة المياه الرئيسية بكفر الشيخ، وسرعة نهو أعمال الصيانة، وتوصيل مياه الشرب للمدينة.

وتفقد اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال الصيانة بمحطة المياه الرئيسية بمدينة كفر الشيخ، بحضور المهندس صلاح مكرم، مدير عام مرفق مياه الشرب بكفر الشيخ.

واستمع رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ من مدير مرفق المياه عن الأعمال التي تتم لأعمال الصيانة بمقر المحطة الرئيسية، وكذلك مآخذ المياه على ترعة ميت يزيد.

كما وجه رئيس المركز والمدينة بعدم توقف أعمال الصيانة، وعودة توصيل المياه لأهالي كفر الشيخ، بناء على تكليفات محافظ كفر الشيخ.

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