أبو وردة: 5.031 مليار جنيه إجمالي تطوير الكهرباء بمحافظات بالصعيد

كشف المهندس سامي أبو وردة رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، عن إجمالي ما تم إنفاقه على التطوير في نطاق عمل الشركة في الفترة من يوليو 2014 وحتى يونيو 2020.وأوضح أبو وردة لـ"الدستور"، أن إجمالي تكلفة التطوير بلغ 5.031 مليار جنيه في 4 محافظات وهي سوهاج وقنا والأقصر وأسوان، مشيرا إلى أن محافظة سوهاج نظرا لكونها الأكبر من حيث عدد المشتركين كان لها النصيب الأكبر من تلك الاستثمارات، حيث بلغ إجمالي ما تم تطويره بها 2.418 مليار جنيه، في حين بلغ ما تم إنفاقه على محافظة قنا 1.596 مليار جنيه.وفي محافظة أسوان بلغ إجمالي ما تم إنفاقه 1.244 مليار جنيه، كما بلغ إجمالي التطوير في محافظة الأقصر 1.017 مليار جنيه.