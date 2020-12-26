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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

«قلده السادات».. مصطفى إسماعيل قارئ الملوك

السبت 26/ديسمبر/2020 - 09:40 م
مصطفى إسماعيل
مصطفى إسماعيل
سمر عبدالله
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قارئ عظيم، استطاع أن يغرد بالقرآن بأكثر من ١٩ مقاما، مكنّه صوته العذب أن يصبح من أشهر المشايخ وأعظمهم، حيث ترك وراءه ١٣٠٠ تلاوة قرآنية ما زالت تُبث عبر الإذاعات كافة، إنه الشيخ مصطفى إسماعيل الذي يوافق اليوم ذكرى رحيله.

ذاعت شهرته في أنحاء محافظة الغربية والمحافظات المجاورة لها ونصحه أحد المقربين منه إلى الذهاب إلى القاهرة وبالفعل ذهب إلى هناك والتقى بأحد المشايخ الذي استمع إليه واستحسن قراءته وعذوبة صوته ثم قدّمه في اليوم التالي ليقرأ في احتفال تغيب عنه الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي لظرف طارئ وأعجب به الحاضرون. وسمعه الملك فاروق وأعجب بصوته وأمر بتعيينه قارئا للقصر الملكي على الرغم من أنه لم يكن قد اُعتُمد بالإذاعة.

زيارته لـ٢٥ ودولة
زار الشيخ مصطفى إسماعيل 25 دولة عربية وإسلامية وقضى ليالي شهر رمضان المعظّم وهو يتلو القرآن الكريم بها، كما سافر إلى جزيرة سيلان، وتركيا وماليزيا، وتنزانيا، وزار أيضا ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

زيارته إلى القدس
زار الشيخ مصطفى إسماعيل مدينة القدس عام 1960، وقرأ القرآن الكريم في المسجد الأقصى في إحدى ليالي الإسراء والمعراج.

كان الرئيس محمد أنور السادات من المحبين لسماع صوت الشيخ مصطفى إسماعيل، حتى إنه كان يقلد طريقته في التلاوة عندما كان السادات مسجونا.

اختياره ضمن الوفد الرسمي
كذلك اختاره ضمن الوفد الرسمي لدى زيارته ل القدس سنة 1977، وهناك قام ثانية بقراءة القرآن الكريم في المسجد الأقصى.


قراءته للملوك
عندما وصل جثمان السيد حسين بك القصبى من اسطنبول إلى طنطا، وخرجت طنطا كلها تستقبل الجثمان في محطة القطار بالمدينة، كان عمر مصطفى إسماعيل آنذاك ١٦ عاما، دعاه أحد أقارب القصبي للتلاوة، فارتدى العمة والقفطان وذهب إلى السرادق الضخم المقام لاستقبال الأمير محمد علي الواصي على عرش الملك فاروق وسعد باشا زغلول وعمر باشا طوسون وأعيان مصر وأعضاء الأسرة المالكة في ذلك الوقت، وحضر العزاء أيضا أعيان الإسكندرية وبورسعيد وجميع أعيان القطر المصري، وعندما انتهى من القراءة انبهر الجميع.

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