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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

كل ما تريد معرفته عن فخر مصر الباحثة إلهام فضالي

السبت 26/ديسمبر/2020 - 06:38 م
الباحثة إلهام فضالي
الباحثة إلهام فضالي
سمر عبدالله
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فخر جديد تحققه مصر بحصول إلهام فضالي ابنة محافظة بني سويف، على أفضل بحث في الفيزياء على مستوى العالم، حيث حصلت على جائزة أفضل بحث في الفيزياء التطبيقية لعام ٢٠٢٠.

حصلت إلهام على بكالوريوس العلوم في الهندسة الإلكترونية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ودرست هندسة الإلكترونيات وسافرت لمنحة تعليمية لترم واحد في الولايات المتحدة الأمريكية ودرست هناك مادة فيزياء مواد الأشباه الموصلة واستكملت فيه الدراسات العليا.

قدمت إلهام للحصول على منحة للماجستير في المفوضية الأوربية بمدينة في الجامعة الكاثوليكية في بلجيكا وهي شهادة مزدوجة من جامعتي لوفن ببلجيكا وجامعة تشالمرز للتكنولوجيا بالسويد وحصلت على الماجستير عام 2015، وعملت كباحث في جامعة دلفت التنقنية في هولندا ثم بدأت رحلة الدكتوراة في عام 2017 بجامعة إيندهوفن الهولندية.

ركزت إلهام في دراساتها العليا في فيزياء الأجهزة الإلكترونية بدلًا من هندسة الإلكترونيات، وكانت تسعى لتقديم صورة طيبة عن المصريين والعرب، تدور فكرة البحث الخاص بها حول الحصول على انبعاث ضوئي بشكل فعال وكفء من خليط السيلكون والسليكون جريمن وهذه هي المكون الرئيسي للشرائح الالكترونية مثل الهواتف المحمولة.

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