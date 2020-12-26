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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انهيار أجزاء من مدرسة تحت الإنشاء في المنصورة

السبت 26/ديسمبر/2020 - 06:38 م
انهيار أجزاء من مدرسة
انهيار أجزاء من مدرسة
الدقهلية : عمرو الحوتى
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انهار جزء من سقف مدرسة تحت الإنشاء بناحية حي شرق المنصورة نتيجة تراكم مياه الأمطار أعلى السقف فترة كبيرة، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة دون إصابات.

ورد إخطارا لمديرية الأمن يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بسقوط جزء من عقار بمنطقة عزبة عقل دائرة قسم ثان المنصورة.

وبانتقال ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية ومسئولو حي شرق المنصورة لمكان البلاغ وبالفحص تبين أن العقار محل البلاغ مكون من 5 طوابق ومخصص كمدرسة تابعة لمجمع الإيمان تحت الإنشاء على مساحة 300 متر تقريبا وانقسام جزء من سقف الطابق الأخير بمساحة 1.5متر × 10 متر تقريبا دون سقوطه وسقوط القشرة الإسمنية لذات المساحة على كابل كهرباء ضغط منخفض مار أسفل العقار.

ونجم عن ذلك انقطاع التيار الكهربائي بالمنطقة المشار إليها وجارى الإصلاح ولم ينجم عنه ثمة إصابات، وبسؤال المدعو محمد السيد عبد الحميد 56 عاما مراجع عام التنظيم بحي شرق المنصورة، ومقيم منطقة عزبة الشال دائرة قسم ثان المنصورة علل سبب ذلك لتراكم مياه الأمطار بصفة مستمرة على سقف العقار، وجار إزالة مواطن الخطورة وعرض حالة العقار على لجنة المنشات الآيلة للسقوط.

وجرى عمل کرودن أمني حول العقار واستدعاء أحد المسئولين بالمجمع لسؤاله وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9257 لسنة 2020 إداري قسم ثان المنصورة، وجار العرض على النيابة العامة.

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