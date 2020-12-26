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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

التفاصيل الكاملة لقرارات الأعلى للجامعات اليوم

السبت 26/ديسمبر/2020 - 06:37 م
خالد عبدالغفار
خالد عبدالغفار
سمر عبدالله
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عقد المجلس الأعلى للجامعات، اجتماعا مهما اليوم السبت، بجامعة الفيوم، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور محمد لطيف، أمين المجلس، ورؤساء الجامعات.

واتخذ المجلس الأعلى للجامعات عدة قرارات مهمة تخص الطلاب اليوم.

1- قرر المجلس انتظام الدراسة والاستعداد لامتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول وفق منظومة التعليم الهجين التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

2- قرر المجلس استمرار تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بجميع الجامعات وفق الإجراءات التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

3- قرر المجلس متابعة رؤساء الجامعات بشكل مباشر لجاهزية مستشفيات العزل الجامعية.

4- قرر المجلس العمل على توفير أماكن لعزل الأطفال.

5- قرر المجلس توفير المخزونات الاستراتيجية من الأدوية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا.

6- قرر المجلس تعميم دراسة اللغة الألمانية لطلاب كليات الطب والهندسة بالجامعات المصرية.

7- قرر المجلس عدم مطالبة الطلاب الحاصلين على شهادات أجنبية معادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية بتقديم تسلسل دراسي يثبت قضاء الطالب لـ12 عامًا في التعليم والاكتفاء بتقديم شهادة صادرة من وزارة التربية والتعليم تفيد بأن الشهادة الحاصل عليها الطالب معادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية.

8- قرر المجلس اعتماد قائمة الجامعات الأجنبية المتميزة في تخصصات الصيدلة والطب البشري وطب الأسنان والهندسة والدراسات التقنية ونظم وتكنولوجيا المعلومات والآداب التي سيتم النظر في معادلة الشهادات التي تمنحها تلك الجامعات بنظيرتها التي تمنحها الجامعات المصرية، على أن يتم تطبيق هذا القرار اعتبارًا من العام الجامعي القادم.

9- قرر المجلس الموافقة على استقلال فرع جامعة جنوب الوادي بالغردقة ليصبح جامعة مستقلة تحت مسمى جامعة الغردقة.

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