الإذاعة الداخلية للمترو تهدد بغرامة 4 آلاف لمن يتخلف عن ارتداء الكمامة

يوما بعد يوم تزداد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد حتى تخطت مصر الألف حالة يوميا، ما جعل الأطباء يحذرون من عدم ارتداء الكمامة، خاصة في الأماكن المزدحمة مثل مترو الأنفاق.ودائما ما تناشد الإذاعة الداخلية لمترو الأنفاق ركاب الخطوط الثلاثة، بضرورة ارتداء الكمامات الطبية داخل القطارات والمحطات منعا لانتشار وباء كورونا، في ظل زيادة أعداد الحالات.وأكدت إذاعة مترو الأنفاق أنه نظرا لمحاولة التصدي للموجة الثانية من فيروس كورونا، يجب التأكيد على عدم دخول أي راكب بدون الكمامة، قائلة: "لذلك نرجو من سيادتكم الالتزام، بارتداء الكمامة داخل المحطات والقطارات".وشددت الإذاعة الداخلية للمترو على أهمية عدم نزع الكمامة حتى لا تعرض نفسك إلى غرامة فورية قدرها 4 آلاف جنيه، بسبب زيادة حالات الإصابات اليومية بفيروس كورونا.