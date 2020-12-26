براتب 4500 جنيه.. «القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل بالزقازيق

أعلنت وزارة القوى العاملة توافر فرص عمل جديدة بإحدى شركات المقاولات بالزقازيق براتب يصل إلى 4500 جنيه على ألا يزيد عمر المتقدم لتلك الوظائف عن 35 سنة.تضمنت الوظائف المتاحة بالشركة مشرفي تشطيبات، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عالي وذلك براتب 4500 جنيه، كما تطلب الشركة عمال "محارة، مجارة، حدادة، وبلاط"، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة لديه خبرة 5 سنوات، وذلك براتب 3000 جنيه، كما تحتاج الشركة عمال نظافة، وذلك من الجنسين براتب 1500 جنيه.على مَن يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف الاتصال على 01009536525، والتواصل مع المدير المسئول رضا حسين، أو التوجه لمقر الشركة في ديرب نجم، برج 2، بجوار مدرسة السويدي، الزقازيق.