بـ 5 ملايين دولار.. مصطفى محمد يفاجئ الزمالك بعرض فرنسي جديد

عقد مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع الإدارة البيضاء اليوم السبت لإخطارهم بآخر التطورات في ملف احترافه.





وأكد مصطفى محمد لمسئولي الزمالك أن العرض المتاح له في الوقت الحالي من نادي سانت إيتيان الفرنسي بعدما توقف عرض نادي نانت.





وأشار اللاعب لمسئولي الزمالك على رفع النادي الفرنسي عرضه إلى 4 ملايين يورو بجانب مليون يورو أخرى كبنود إضافية في العقد يحصل عليها الزمالك طوال فترة العقد مشروطة بتسجيل اللاعب عدد معين من الأهداف وغيرها.



