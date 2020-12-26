جراحة ناجحة لاستئصال ورم بالأمعاء لمسنة بمستشفى السلام ببورسعيد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية إجراء أول جراحة ويبل لاستئصال ورم متقدم بالبنكرياس والإثني عشر، «ويبل» وذلك لمريضة تبلغ من العمر 75 عامًا بمستشفى السلام التابع للهيئة ببورسعيد، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.وقال الدكتور أحمد حجاج، مدير عام السلام ببورسعيد، إنه بمناظرة حالة المريضة فور دخولها المستشفى، تبين أنها تعاني من هبوط حاد في مستوى السكر في الدم، وعليه تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لها، وتبين وجود ورم وظيفي نادر برأس البنكرياس، والذي أدى بدوره إلى إفراز هرمون الأنسولين بمئات أضعاف المعدلات الطبيعية مما أدى إلى إنخفاض مستوى السكر في الدم وغيبوبة متكررة وفقدان للذاكرة بشكل متقطع.ولفت إلى تمكن الفريق الطبي بالمستشفى والمكون من أ.د إبراهيم عبدالحليم استشاري جراحة الأورام والمناظير وجراحات الكبد والجهاز الهضمي، والأطباء أحمد سامي ومحمد طلعت أخصائيي الجراحة العامة، وحاتم الظواهري في تخصص التخدير من إجراء عملية استئصال جزء من المعدة والإثني عشر والأمعاء ورأس البنكرياس للمريضة ثم إعادة التوصيل مرة أخرى، واستغرق إجراء العملية الدقيقة 7ساعات كاملة، مشيرًا إلى نجاح العملية واستقرار الحالة الصحية للمريضة والاطمئنان على ضبط معدل السكر في الدم.وتابع الدكتور محمد فهيم موسى، مستشار الهيئة لشئون الرعاية الصحية والعلاجية، أن جراحة ويبل (Whipple Operation) والتي تعرف أيضًا باسم استئصال أورام البنكرياس والإثني عشر، جراحة صعبة ومعقدة تستخدم لعلاج الأورام واضطرابات أخرى في البنكرياس والقناة الصفراوية والأمعاء وغالبًا ما تستخدم الجراحة لعلاج سرطان البنكرياس الذي ينحصر في رأس البنكرياس وبعد إجراء جراحة ويبل يعيد الجراح توصيل الأعضاء المتبقية حتى تتمكن من هضم الطعام بصورة طبيعية بعد الجراحة.ولفت إلى أن هذا النوع المتقدم من الجراحات يحتاج إجرائه إلى فريق طبي من ذوي الخبرة والمهارة والكفاءة العالية لمساعدة الكثيرين من المرضى وإنقاذ حياتهم بأمان، ومؤكدًا أن مستشفى السلام إحدى مستشفيات هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد توفر هذه الخدمة الطبية المتقدمة على يد أمهر الأطباء داخل المستشفى، كما توفر العديد من التخصصات الطبية الأخرى في مجال جراحات الأورام والمخ والأعصاب والوجه والفكين والتجميل على مستوى عالي ومتميز ووفقًا لأحدث المعايير العالمية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل ببورسعيد.وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، حرص مستشفيات هيئة الرعاية الصحية على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية المميزة وإجراء العمليات الجراحية بمختلف تخصصاتها الطبية وخاصة النادرة منها والمتقدمة للمنتفعين بخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد ببورسعيد أولى محافظات تطبيق المنظومة الجديدة داخل نطاق المحافظة ما يوفر عناء ومشقة السفر عليهم وذويهم ودون تحملهم لمزيد من الأعباء المادية والشاقة.أشار إلى تكلفة جراحة ويبل (Whipple Operation) في القطاع الخاص تبلغ 100ألف جنيه، وتم إجراؤها تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بتكلفة لم تتعد 300 جنيه، لافتًا إلى استراتيجية الهيئة العامة للرعاية الصحية والتي ترتكز على توفير كل الحزم الطبية والعلاجية لكافة منتفعي المنظومة.يأتي ذلك في ضوء تحقيق أهداف رؤية مصر٢٠٣٠ والتي تشمل تقديم الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين ووفقًا لأحدث المعايير العالمية من خلال مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد مستقبل صحة مصر.