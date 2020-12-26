وصول مواسير شبكة الصرف الصحي بشكشوك في الفيوم

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، شركة المياه والصرف الصحي بسرعة البدء في إحلال وتجديد شبكة صرف شكشوك وكذلك إنشاء محطة رفع ومعالجة.وبعد جهود وتواصل مستمر من مراد مسعود رئيس مركز ومدينة إبشواي، وصلت مواسير الصرف الصحي استعدادًا لبدء إستكمال أعمال توصيل خدمة الصرف الصحي بشكشوك بعد توقفها منذ أكثر من 10 أعوام.